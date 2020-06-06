快訊／議長許崑源跳樓亡　韓國瑜說話了

記者吳亦靖、鄒鎮宇／綜合報導

高雄市議會國民黨籍議長許崑源6日晚間，從住處跳樓身亡。對此，高雄市長韓國瑜表示，他感到震驚又難過，呼籲大家千萬要冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去。

▲高雄市議員許崑源、高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝許崑源臉書）



據悉，許崑源2019年7月因眼壓過高導致視線模糊，住院檢查後確診為眼睛小中風，雖然日漸恢復卻仍抱病幫韓國瑜。但高雄市長韓國瑜確定罷免，最終贊成票數93萬9090票遠超57萬4996人的門檻。消息曝光後，許崑源6日晚間從住處跳樓身亡，目前遺體已送往殯儀館。

▲▼高雄市議長許崑源、高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）



許崑源在案發前1小時還透過臉書發文說「這一次，誰會是贏家？」觀看其臉書，他幾乎每日都會PO出與韓國瑜有關的貼文，希望高雄市民可以看到韓任職一年半的作為，「路不平、水溝不通，但韓國瑜就任有沒有改善了，如果過去二十年做不到的基本建設，韓國瑜慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評，難道大家不希望看到高雄的發展越來越進步嗎？」

高雄市警方表示，許崑源6日晚上8時45分自住家跳樓身亡，預備送九龍殯儀館，苓雅分局協助處理中。

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