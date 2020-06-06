罷韓「祭品文」統整！呱吉要夾斷「53根筷子」　網超嗨：用屁股

▲呱吉將兌現夾斷「53根筷子」的祭品文。（圖／翻攝呱吉臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案以93萬9090票超越57萬4996人的門檻，成為台灣首位被罷免的縣市首長。罷免選舉前，許多知名人士紛紛拋出祭品文，而台北市議員呱吉邱威傑聲稱，罷免票數只要超過40萬票，每多1萬票就夾斷1根筷子，讓不少網友期待他要如何夾斷53根筷子。

呱吉邱威傑曾喊出，只要罷韓的總票數超過40萬票，每多1萬就夾斷1筷子，眼看票數不斷攀升，他也在粉專PO出預備好的18根竹筷說「有看過18根竹筷嗎？這是我剛剛買滷肉飯和礦泉水送的。」

雖然呱吉的文字平淡，但不難看出他壯士一去不復返的決心，但網友關心的卻是呱吉要用哪個部位夾斷筷子，「我為您的屁股感到哀傷」、「先幫呱吉的屁屁QQ」、「投票過了考慮夾斷不鏽鋼筷嗎？」「請議員兌現肛門夾斷筷子的支票」、「應該要夾50根左右，為你的菊花默哀」，也有網友大喊「我不要你夾筷子，如果成功再選下一屆」。

▲高雄市長韓國瑜確定被罷免。（圖／記者李毓康攝）



祭品文統整如下：

呱吉：預測罷韓票數只有40萬，同意多幾萬就夾斷幾根筷子。

滅火器：若罷韓成功，會將火氣音樂股份有限公司搬回高雄。

陳柏維：罷免成功就請「高雄市民」韓國瑜吃汕頭火鍋。

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