「移動式神主牌」現身彰化！轎車拼命「切西瓜」　他差10公分撞上急轉方向盤

記者鄧木欽、陳雕文／彰化報導

彰化縣一名男子開車行經台1線，殊不知一台紅色轎車突然「切西瓜」想換車道，男子來不及剎車，只能急轉方向盤才避開車禍，後來加速遠離紅車並嗆，「洗咧沖三小啦！」並稱當下心跳瞬間加快，嚇到都快要沒有呼吸了。

▲紅色轎車切西瓜差點釀出車禍，民眾急轉方向盤逃過一劫後大罵。（圖／民眾提供）

據了解，受驚的駕駛當時幾乎快要撞上切西瓜的紅色轎車，當下連自動系統都沒用了，只能急轉方向盤才逃過一劫！彰化縣警局交通隊表示，用路人在變換車道時，應該要保持安全車距，共同維護行車安全。

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