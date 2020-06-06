日正妹偶像超「胸」猛！傲人上圍全看光...一側身網全傻了

▲超胸正妹一轉側面網全傻了。（圖／翻攝自藤宮もな 乳牛臉 煌めき☆アンフォレント@mona_kirafore推特）

實習記者任珈萱／綜合報導

日本人創意無限！日本三重縣地方偶像團體Kirameki☆Unforent （煌めき☆アンフォレント）成員藤宮萌奈（藤宮もな），日前收到粉絲們送的「魔術T恤」，只要穿上身材就變得超好，不過當她一個側身立馬就破功，讓網友看到後都笑翻。

藤宮萌奈3日在推特分享2張照片，照片中一張是她穿著粉絲送的「魔術T恤」的正面照，傲人的上圍十分豐滿，搭配無辜的表情，完全萌翻了粉絲；不過下一張她一個側身，真實身材馬上原形畢露，只見傲人的上圍不見了，淘氣的她也做出可愛的表情搭配圖片，也讓不少網友稱，「不管怎樣都很可愛啦！」

▲號稱「貧乳救星」的衣服。（圖／翻攝自藤宮もな 乳牛臉 煌めき☆アンフォレント@mona_kirafore推特）

網友們看到偶像藤宮萌奈的貼文，都被驚嚇到，紛紛回應「女人的魅力不是她的外表！」、「我喜歡你側身！」、「神」、「你的胸部看起來很大！」、「只能轉向前方」。

據了解，這款T-Shirt在日本被稱為「貧乳救星」，號稱無痛豐胸，因為衣服是利用光雕投影技術，讓立體方塊圖案，產生視錯覺，進而產生被放大的感覺。