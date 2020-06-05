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大師海飛茲指名台灣打造「亞洲音樂重鎮」　突破「比賽只為拿獎」框架

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▲▼國際音樂大師雅沙·海飛茲(Jascha Heifetz)指名與台灣音樂家謝宜君合作，將在台灣打造亞洲音樂重鎮（圖／謝宜君提供）

▲國際音樂大師雅沙·海飛茲（右）指名與台灣音樂家謝宜君（左）合作，將在台灣打造亞洲音樂重鎮！（圖／謝宜君提供）

記者林育綾／台北報導

音樂大師雅沙·海飛茲(Jascha Heifetz )在美國創辦的「海飛茲音樂學苑」是全世界首屈一指的音樂重鎮，如今大師指名，將與台灣音樂家謝宜君合作，在台打造「亞洲音樂重鎮」！除了突破國內長年來「為了拿獎而比賽」的框架，讓孩子真正享受音樂演出，也透過各種方式把世界優秀的資源帶進來，未來首屈一指的大師級人物和明日之星， 都將在此交會。

▲▼國際音樂大師雅沙·海飛茲(Jascha Heifetz)指名與台灣音樂家謝宜君合作，將在台灣打造亞洲音樂重鎮（圖／謝宜君提供）

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▲謝宜君是台北教育大學音樂系教授、弦樂團指揮，也是台灣知名的小提琴家。（圖／謝宜君提供）

謝宜君是台北教育大學音樂系教授、弦樂團指揮，也是台灣知名的小提琴家，國內許多重要演出、大型音樂會都少不了她，各項全國性音樂大賽決賽的評審名單，和針對年輕演奏家的大師講座，也經常看到她的名字。

她曾在1996年左右與恩師海飛茲學習，2018年又遠赴美國研修，再度與恩師海飛茲教授重逢。而大師所創辦的「海飛茲音樂學苑」如今已是全世界首屈一指的音樂重鎮，每年吸引無數的頂尖古典音樂家到美國維吉尼亞的小鎮演出及敎學，也海選優秀的年輕音樂家，深入古典音樂神秘的窄門，20多年來， 在全世界枝開葉散，培養了無數的優秀音樂人才。

▲▼國際音樂大師雅沙·海飛茲(Jascha Heifetz)指名與台灣音樂家謝宜君合作，將在台灣打造亞洲音樂重鎮（圖／謝宜君提供）

▲1997年謝宜君（右）在美國讀博士班時與恩師海飛茲（左）合照。（圖／謝宜君提供）

謝宜君如今雖然身為「人生勝利組」的音樂家，卻明白遇到了瓶頸，這個瓶頸並非她個人的演出和教學，而是「整個古典音樂界的未來」。她看見台灣有許多優秀的音樂人才，但也有許多資質好的孩子，在學習音樂上像是背誦、太過著重於技術，卻少見將內在情感和個人特色表現出來。

國內也有許多大大小小的音樂比賽，為了場地時間等限制，可能每人只有3分鐘，參賽者的表演因此無法完整，甚至有些演奏者連向觀眾敬禮、眼神互動交流的過程都免去；很多孩子學音樂可能也是非自願，而是在家長的要求下「為了拿獎而參賽」，孩子長期缺乏好的引導，並沒有真正享受在表演的過程中，對於「上舞台」也產生了排斥與恐懼，更無法將內在情感表露出來。

▲▼國際音樂大師雅沙·海飛茲(Jascha Heifetz)指名與台灣音樂家謝宜君合作，將在台灣打造亞洲音樂重鎮（圖／謝宜君提供）

▲對謝宜君而言，完整的表演和情感的表達更為重要。（圖／謝宜君提供）

謝宜君說，在海飛茲的體系裡，情感表現相當重要，不只是演奏時的情感表達，也包含了登上舞台時如何與觀眾接觸目光、交流、互動，當她看到國內「趕場式的比賽」覺得很可惜，這些參賽者也許完全不向觀眾致意，就直接演奏了，但對她而言，比賽也是一種演出，完整的表演和情感的表達更為重要。

當她與海飛茲再度會面，看見「海飛茲音樂學苑」如今開枝散葉，醒悟到「難道這不正就是我該做的事嗎？」沒想到當謝宜君思索此事的同時，海飛茲教授直接對她說，「我想找妳合作已經很久了，只是一直沒開口，我們一起在亞洲打造一個音樂重鎮！」

這讓謝宜君相當振奮也驚喜，把世界優質的資源帶進來，嘉惠本地的學子，打造成亞洲的音樂人文薈萃之地，這願景一直都在她的腦海裡，如今從國際情勢來看，台灣確實是最具優勢之地，更是跨越東西文化、兼具古典與現代、務實又理性的寶地，「這是台灣的大好機會！」

▲▼國際音樂大師雅沙·海飛茲(Jascha Heifetz)指名與台灣音樂家謝宜君合作，將在台灣打造亞洲音樂重鎮（圖／謝宜君提供）

▲相隔20多年，如今師生重逢打算一起合作，在台灣打造亞洲音樂重鎮！（圖／謝宜君提供）

去年6月師徒倆再次會面，為了這項合作計畫，謝宜君也花了半年以上遊說音樂圈的各方人士，今年也沒有因為疫情的籠罩而推遲，目前選定在嘉義成為這項國際音樂合作計畫的預定地，也預計與台北教育大學合作。

未來將透過各種方式，邀請國際級大師與台灣音樂學子交流，也可能舉辦各項音樂營、比賽、演出，而目標教學對象除了孩子，讓孩子真正愛上音樂、愛上舞台、愛上透過音樂表達內在情感之外；也會鎖定年長的音樂家和音樂工作者，例如音樂老師。謝宜君說明，因為這些老師過去可能也從未接觸過這樣的教育方式，透過他們，更能將理念開枝散葉、傳承下去。

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