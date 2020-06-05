81歲李昌鈺宣佈退休　「後浪推前浪」神探故事將繼續推廣

▲刑事鑑識學專家李昌鈺。（圖／記者潘永鴻攝）

實習記者簡立宇／綜合報導

台灣鑑識科學專家李昌鈺博士聞名全球，曾經協助多個重大刑案鑑識，包括三一九槍擊案、蘇建和案等。他在日前宣布，將在8月底從美國康乃迪克州紐海芬大學（University of New Haven）副校長與教授職位退休，退休後將投身鑑識科學推廣。

根據紐海芬大學報導，現年81歲的李昌鈺博士自1975年入聘，在擔任教職的45年間，幫助紐海芬建立鑑識科學領域，從指紋鑑定到國際認證的多學科領域，都在國內首屈一指。

紐海芬大學校長史蒂芬‧卡普蘭（Steven Kaplan）表示，「少有人能像李博士一樣，在鑑識科學領域帶來如此顯著而恆久的影響力。」

史蒂芬也表示，「李博士告訴我，他覺得是時候退休了，讓下一世代的鑑識科學博士們到最前線。」李博士在紐海芬任教時，就以溫柔謙遜聞名。他被譽為「實驗家」、「教育家」、「有才華的學者」，同時也是「無私的大使」。

在李昌鈺博士傳奇的一生中，他協助調查超過8000多個案子，國內除了彭婉如命案、白曉燕命案、桃園縣縣長劉邦友血案、三一九槍擊案、蘇建和案等重大刑案，國外也參與瓊貝妮特•拉姆齊謀殺案（death of JonBenet Ramsey）、辛普森案 (O. J. Simpson murder case)等奇案。

未來，李昌鈺將擔任紐海芬大學名譽教授，並繼續維持「李昌鈺博士刑事科學研究中心」運作，培養鑑識人才。