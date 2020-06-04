警察肉身擋彈！採購時程銜接出問題　全國可用防彈衣剩1／3

▲警政署採購的防彈衣必須通過美國國家司法委員會所定的抗彈標準，才會配發給員警使用。（圖／張文玠攝）

圖、文／CTWANT

警政署去年2月到5月期間共採購52359件防彈衣，預算金額達3億1千多萬元，並規劃分4批各別交貨驗收，去年底卻發生第1至3批防彈衣均未能通過抗彈測試。據了解，雖然警政署趕在5月30日驗收通過一批13000多件防彈衣，但到本月底時，防彈衣數量仍只有全國執勤員警所需數量的1/3，讓我國基層員警持續身陷「肉身擋彈」的風險中。

警察防彈衣由前胸、後背2片防彈纖維布板、內襯套、外襯套、抗凹陷板及彈性鬆緊帶等組成，因為防彈衣攸關執勤同仁的生命安全，品質不可能馬虎。警政署在採購防彈衣之前，會邀請防彈專家、學者審查、修訂採購規格，採購的防彈衣也必須通過美國國家司法委員會所定的抗彈標準，並由製造廠商提供5年保固期的產品責任險，才會配發給員警使用。

目前全國警察機關執勤所需防彈衣件數為55116件，但因有效使用年限到期，警政署去年底曾大量回收防彈衣，導致警署只能將還在有效使用年限內的17007件防彈衣，依勤務所需全國統籌分配；6月24日將再有11710件屆滿保固期，若沒有5月底這批13000多件來救急，到時只剩下5297件防彈衣可用。據基層員警指出，從去年底開始，一般派出所的狀況大多是4名員警輪流穿一件防彈衣，數量嚴重不足。

時代力量立委邱顯智從今年3月就在國會緊盯防彈衣補足的進度，並質疑警署去年5萬多件防彈衣採購出包後，後續的補救程序也大有問題。邱顯智指出，「光研企業公司」去年初得標5萬多件防彈衣的採購案，分批驗貨陸續未過關後，結果到年底補救發包10933件防彈衣的標案，卻又是由光研企業公司得標，總價6700多萬元。連公共工程委員會主委吳澤成也認為「這不應該」。

邱顯智日前受訪時說，警政署除讓出包廠商再得標，另外在今年3月以限制性招標的方式，由廠商「萬寶程國際公司」得標1億5千多萬元的採購案，產出12977件防彈衣，但該次的防彈衣採購案，除了2月16日簽准後，因為廠商異議規格而遲延到3月11日才決標，履約期間也長達3個月，平均價格更明顯偏高。他當時曾擔憂，假如連這批都沒過，我國員警真的要「肉身執勤」了，這問題非常嚴重。所幸，警政署後勤組蔡丁賢組長前天宣布，在5月30日已驗收通過一批13000多件防彈衣。

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