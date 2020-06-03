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不滿國防部長支持川普鎮壓群眾　軍事顧問辭職

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▲美國國防部首長艾斯培拜訪華盛頓特區國家警衛隊員。（圖／路透）

▲ 美國國防部首長艾斯培拜訪華盛頓特區國家警衛隊員。（圖／路透）

實習記者蔡政儒／編譯

根據軍事顧問米勒（James Miller）向華盛頓日報（The Washington Post）提供的消息，因為不滿國防部長艾斯培陪川普在鎮壓群眾的教堂前拍照，他已提出辭呈。今日已是美國大規模抗議活動的第8天。

米勒提供給華盛頓日報的辭呈內容中提到，自己在上任時曾宣誓過要致力於「保衛美國憲法，保有真實的信念與對國家的忠誠，相信部長也應該對誓言內容再熟悉不過」。辭呈內容指出，米勒相信「當抗議者被催淚瓦斯與橡膠子彈鎮壓，不是為了維護秩序安全，而只是為了讓總統能拍照時，部長就已經違背了誓言」。

米勒提出的辭呈內容還批評了川普在1日下令鎮壓民眾的行為，並指出川普已經「違背了上任時誓言維護美國憲法的諾言，也就是人民具有和平集會的權利」。辭呈中還提到「雖然部長也許無法阻止川普的命令，但部長應可以選擇表示反對意見，然而卻還是讓這種事情發生了，很顯然部長是站在川普那邊。」

米勒以「在這最艱難的時刻，我祝部長好運。神聖的美國憲法，以及眾多美國公民的性命就由您的決定掌握了。」作為辭呈結尾。美國國防部對此還沒有官方回覆。

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