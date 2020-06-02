10年爭議至今未解！南山工會曝光2大問題…籲金管會不應同意「南山人壽股權轉移」

▲南山人壽勞資爭議尚未解決。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽即將召開股東會，不過之前發生過的糾紛與爭議卻尚未解決。南山企業工會2日整理這10年間至今無法解決的「2大問題」，包括與員工纏訟不斷的勞資爭議、境界電腦系統錯亂等；工會同時也呼籲金管會應「為所當為」，在所有爭議尚未解決之前，不應同意南山人壽股權轉移。

南山工會表示，南山人壽多年勞資爭議延宕未解，是違反《勞動基準法》名列全國第一，然而公司高層卻表示「裁罰金額不多、不會列入財報，及南山公司有繳交罰款，南山是守法的公司」等言論，不思解決之道，也不願改善，尤其相關單位未祭出高頻率、高金額的裁罰，導致南山人壽沒有改善意願。

回顧2011年，潤泰集團與寶成集團合資成立的「潤成控股有限公司」，以21.6億美元買下南山人壽97.57%股權，遠低於中信金出價30億美元，價差8.4億美元，折合約新台幣252億元。南山工會指出，這價差是為了要解決公司與業務員勞資爭議，至今卻無任何改善，「當初金管會擔心潤成買下南山人壽無心經營，更史無前例設下10年間不得股權轉移的限制。」

南山工會指出，這10年間，南山人壽經營者拒絕改善勞資關係、和員工纏訟不斷，甚且催生出「大法官會議740號解釋」，迄今仍無法解決勞資問題，尤有甚者冒然投入鉅資進行電腦系統整合工程且失敗，金管會至今也密切關注。

▲南山工會集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，盼主管機關盡快處理「南山境界系統」。（圖／記者紀佳妘攝，資料照）

除了勞資爭議，南山工會也指出，「境界」電腦系統於2018年9月上線，斥資百億元卻連環出包，至今近2年，後續有天價的系統維護費，且截至目前為止，錯誤及錯帳仍持續發生，業務員須繼續協助處理善後，在不知情的狀況下，而彌補可能遭損害的保戶權益「境界電腦系統錯亂誰來負責？」

針對金管會前主委顧立雄日前於立法院答詢時，稱南山錯誤案件「皆屬於投資型保單，因此停賣」，南山工會也解釋，目前產生的問題並非侷限於投資型商品，實際情況是，查詢保單或保單健診的資料都不一定正確，甚至出現客戶保單內容消失的狀況，在理賠時必須由客戶自行提出證明，南山公司才願意承認錯誤，「若非顧主委認知有誤，就是南山人壽公司誤導主管機關。」

南山工會認為，南山人壽前董事長杜英宗在股東會說明將為境界電腦系統負責，如今南山人壽應向主導投資的杜英宗追究責任，而非讓杜英宗辭職了事。

「電腦系統錯誤需仰賴內、外勤人力補救！」南山工會也透露，內勤長時間加班修正電腦系統錯誤身心俱疲，外勤則要向保戶說明解釋疲於奔命，業務員的時間及工作量增加、收入卻相對減少，南山人壽卻對外聲稱業績很好，依然對業務員考核業績。

▲南山人壽「境界計畫」系統錯誤連連，金管會前主委顧立雄也曾透露，尚未改善至滿意。（圖／記者湯興漢攝）

面對南山「境界」電腦系統問題是否符合公司運行的常理、有無弊端，南山工會認為，需請相關單位介入調查，也盼能扮演「內部監督」的角色，要求現有的保險資料要正確，未來也要有穩定的系統運作與正確的保險資料供保戶查詢。

南山工會指出，不論未來的南山股權轉移採何種方式，如果讓潤成投控在現有諸多問題都未解決的情形下，進行南山人壽股權轉移，恐影響為數眾多的南山人壽保戶及勞工權益，因此工會呼籲主管機關應為所當為，在延宕多年的勞資爭議未解決，及境界電腦系統未穩定，不應同意南山人壽股權轉移。

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