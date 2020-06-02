被領養1天即走失！退役搜救犬「Hope」想憑氣味回「8公里老家」...網友灌爆消防署臉書

▲退役搜救犬「Hope」被新主人放養走失，讓大票網友相當不捨。（翻攝自消防署）

圖文／鏡週刊

近日退役搜救犬「Hope」被新飼主認領回家，熟料，領養不到一天就走失，才知道新主人將Hope放養家中庭院，事發當時急著在臉書社團協尋，但也因此引起爭議，讓大票網友以「 請重新評估認養人，反對回到原領養人身邊！」一人一句灌爆消防署臉書，質疑退役犬認養未有完善的評估審核。

請繼續往下閱讀...

退役消防署南投訓練中心的特種搜救犬「Hope」，為德國狼犬， 通過IRO國際搜救犬評量中級瓦礫搜救犬能力認證合格，搜救經驗高達10年，曾參與過高雄市氣爆案、臺南維冠大樓地震倒塌與花蓮地震等重大災害的人命搶救，因為滿退役年限，4月中被開放認養，不過5月31日被領養到新家，不到一天卻走失，主要原因是被新主人放養，因此剛到新環境，未待在室內感到不安心，才會疑似想回到熟悉的消防署南投訓練中心。

▲滿退役年退役年限的「Hope」，想憑氣味找回消防署的路。（翻攝自消防署）

不少消防署前輩表示，依據搜救犬本性，Hope可能會是憑著氣味想找尋回老家。據《三立新聞網》報導，特種搜救隊中部分隊隊員蔡先生表示，認養人的家離消防署南投訓練中心大約7、8公里距離，根據經驗Hope離開新家，有可能是想要憑著氣味回到消防署。對此，今（2日）上午消防署再次告誡認養人，要讓Hope有家的感覺，認養人則表示抱歉，以後會再注意。

▲「Hope」曾參與過台南、花蓮大地震搜救行動，年輕的時候相當美麗。（翻攝自消防署）

不過對於新主人的作為，讓大票網友質疑「開放認養沒有完善評估機制」，認為為國奉獻多年瓦礫堆的英雄Hope，在救災現場救了很多人，退役後卻未有溫暖的家，紛紛湧進消防署臉書灌爆留言，「搜救犬為國家付出了這麼多，退役後國家不能打造一個良好的環境讓他們養老嗎？」「請重新評估認養人，反對回到原領養人身邊！」「養戶外！不要沒用處塞給別人就好都能尋味道想要回消防局了，再重新評估適當認養人吧」。

目前已消防署粉專已累積近600則留言、1千6次轉發，大票網友都盼消防署能給退役犬後半生的承諾，也希望消防署能出面回應。



更多鏡週刊報導

氣質主播下海當女優 大尺度床照「超大亮點」粉絲猛爆青筋

制服小情侶龜山涼亭「轉大人」 超母湯影片遭瘋傳

夜市「超正刈包妹」仙氣爆表 地方網友爆料：最喜歡被加料