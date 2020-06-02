79%每天走不到3000步！日本57%上班族患「新冠肥胖」　

▲根據健康管理公司統計，有57%的日本上班族因遠距上班體重增加。（圖／pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本健康管理公司Link&Communication（リンクアンドコミュニケーション）透過旗下健康管理APP分析2800名使用者的體重與體脂肪率變化後發現，自從新冠肺炎疫情爆發，日本各公司開始採取遠端上班措施後，有57%的使用者體重增加，60%的使用者體脂肪率提高，也讓「新冠肥胖」成為後疫情時代的新議題。

根據《日本放送協會》報導，受到新冠肺炎疫情影響，日本政府為減緩傳染風險擴大，因此鼓勵各企業讓員工在家辦公，並發布全國緊急狀態。然而健康管理公司Link&Communication針對2800名使用該公司健康管理APP的上班族進行調查後發現，有57%的使用者體重增加，其中有26%的人增加超過1公斤，更有人在短短幾個月就胖了10公斤以上。此外，有60%的使用者體脂肪率增加。

根據數據顯示，有高達79%的人一天走不到厚生勞動省推廣的8000步，有高達28%的人一天走不到3000步，整體運動量嚴重不足。

專門研究健康政策的筑波大學研究所教授久野譜也表示，如果在遠距上班普及化的同時，民眾持續呈現運動不足的狀態，恐將引發糖尿病與高血壓等慢性病風險，雖然在現階段而言防疫為第一優先，但是不能輕忽第二階段的健康問題，各公司也必須就員工的健康管理提出相應對策。

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