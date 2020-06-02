拍照別再比YA！「駭客100%還原指紋、秒解鎖手機」　專家教2招自保

▲許多人拍照都喜歡比YA。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

拍照別再比YA了，因可能讓個資外洩！上海資安專家最新實驗發現，如果您拍照比YA，駭客能夠藉由放大照片、AI增強技術，取得您的指紋，進一步解鎖您的手機或行動支付。台灣的資安專家也認同這個論點，並提出兩招教自保。

上海實驗證實，只要距離1.5公尺拍照比YA，指紋就能100%被還原。記者實際操作一輪，手指下緣的線條真的清晰可見；至於距離相機1.5到3公尺拍攝的照片，有比較模糊，但還能還原出50%的指紋；只有超過3公尺才難以提取指紋，而且隨著4K 、8K手機問世，相機、手機都有盜取指紋的風險。

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▼專家提醒，別用慣用手進行「指紋認證」。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

台灣資安專家林秉忠接受《東森新聞》訪問表示，「我取得你的指紋特徵的時候呢，以現在的3D建模、3D列印非常的容易。所以我取得你指紋的資訊，其實可以依樣把你的指紋印出來。」

不得不提防，但也不用太恐慌，盜取指紋其實需要3點條件，首先距離相機夠近，以及相機解析度夠高，最後要是原始照片才有較大風險，因上傳到網路的照片通常解析度變差，就不足以辨識指紋訊息。

林秉忠提醒，盡量在認證時不要用慣用手，「因為我們比YA，或者是對著鏡頭比動作通常都用慣用手，那我們用比較不常使用的這隻手，來建我們的指紋認證模式，會比較不容易被駭客盜取跟竊用。」另外，還有一招是用修圖軟體磨平皮膚，變美的同時還能守護個資。