機車路權會「一夜變黑白」哀悼重機情侶　上百車友怒吼：等法規來不及

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一輛水泥車1日上午在板橋環河西路違規左轉，導致22歲陳姓男騎士、21歲張姓女友雙雙命喪輪下。台灣機車路權促進會晚間發文哀悼，車友也紛紛換上黑白大頭貼，盼政府盡快展開體制改革，保障用路人安全。

台灣機車路權促進會1日晚間發文表示，職業駕駛橫衝直撞已經不是第一天的事，這種無法無天、以大欺小的現象不能繼續下去，「今天，我們失去了兩位朋友，而他們也正好在我們的社團內。」

路權促進會表示，現行體制無法保障用路安全，呼籲相關單位檢討現行法規。隨後，粉專換上一張黑白絲帶的大頭貼，上頭清楚可見2名騎士及一輛大車，向2名死者致哀。

▲機車路權會換上黑白大頭貼，哀悼重機情侶。（圖／翻攝自臉書／台灣機車路權促進會）

不少車友紛紛換上大頭貼哀悼，「R.I.P，抱歉讓你們走的如此悽慘」、「剩下的就交給我們，一路好走」、「他真的很熱愛這個社團，從我認識他的第一年，我的第一張道路平權貼紙也是他給我的」、「希望他們一路好走，以後到一個交通平權的國度再續前緣」。

其中，還有網友留言批評，「我前陣子開車也差點為了違規的學長變成罐頭」、「等法規來不及，自己的命自己救」、「無奈，還一堆民智未開的在檢討他們」、「交通部必須要整頓一下，監理機關發照單位跟道路設計不良的問題」、「那些不懂得尊重弱勢用路人，永遠不知道自己正在造業」。

▲海洋科大情侶感情相當好，未料命喪水泥輪下。（圖／翻攝陳男IG）

當時陳男、張女分乘2輛紅牌重機，不料涂姓駕駛水泥車違規左轉，讓2人疑似煞車不及直接撞上，先後遭水泥車輾過，還有一人遭爆頭，雙雙身亡。

張女母親痛心表示，女兒出門前曾問「我今天穿的有漂亮嗎」，沒想到竟成最後遺言，希望能替2人舉辦冥婚儀式，「讓他們一起走，在那邊好好過，有伴才不孤單。」

▲張女母親情緒崩潰，難以接受女兒身亡。（圖／記者陳以昇攝）

涂姓駕駛供稱，知道路段禁止左轉，但工地就在一旁，他懶得迴轉，心想轉個彎就能抵達，也節省時間，沒看對向來車直接左轉，結果發現輾到人時已經來不及，他也很後悔。訊後，警方依過失致死罪嫌送辦。

事實上，陳男前一天才在Instagram分享自己返家途中看到的死亡車禍，提醒大家騎車要小心，未料隔天就因其他駕駛人違規送命，令人不勝唏噓。

▲有車友追憶死者，也有人留言批評現行問題。（圖／翻攝自臉書／台灣機車路權促進會）