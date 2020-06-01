全聯推「黑人牙膏蛋糕」！網瘋朝聖「曠世聯名鉅作」...引衛福部關切

▲全聯即將與黑人牙膏聯名推出「牙膏蛋糕」，許多網友相當驚訝。（翻攝全聯福利中心臉書粉專）

圖文／鏡週刊

每天刷牙要用的牙膏竟然要變成食物了？近日全聯福利中心即將與黑人牙膏聯名推出「牙膏蛋糕」，臉書留言反應相當熱烈，甚至連衛福部都出來參一咖，讓許多網友笑翻。

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全聯福利中心即將與黑人牙膏聯名合作，臉書貼文一開頭就喊出「各位觀眾～ 牙、膏、蛋、糕」，但全聯強調，乍聽之下有點獵奇，但實際上，這是全聯在「超深度聆聽消費者的心聲後，才決定推出的超有深度曠世聯名鉅作」。

有網友表示「我這輩子最痛恨牙膏」，全聯小編則回覆「 是你試試看用蛋糕刷牙的好機會？」又有網友問「等等……所以吃的時候是準備刀叉，還是牙刷啊？？？？」全聯則回覆「我想看你用牙刷吃它們！」最後有網友還是相當質疑這個合作，表示「我以為是愚人節，可日期對不上」。

▲衛福部也來留言「參一咖」。（翻攝全聯福利中心臉書粉專）

沒想到該篇文章，連現在在忙著防疫的衛福部也來「參一咖」，提醒廣大網友表示「記得還是要刷牙」，還特地搭配了一張「不管蛋糕什麼口味」、「吃完記得要好好刷牙」的圖片，連在業配時都留言關心國人健康。

根據全聯的消息指出，該款蛋糕即將於6月5日正式上市，這次的聯名主題為「全聯WeSweet黑人牙膏聯名甜點」，讓許多網友都相當好奇與期待。



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