科技巨頭接力聲援反種族歧視　推特換黑Logo、庫克籲建立「更公平的世界」

▲推特將官方帳號的頭像及封面照改為黑色，並標記「＃BlackLivesMatter」。（圖／截自Twitter）

記者王曉敏／綜合報導

全美正因非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，發起各式抗議及緬懷的行為和活動，各大科技巨頭也出面表態，推特（Twitter）及YouTube已將官方推特帳號顏色改為黑色，蘋果執行長庫克（Tim Cook）則發布備忘錄，呼籲建立一個「所有人都更好、更公平的世界」，Netflix等影音串流服務也紛紛發文聲援。

佛洛伊德於明尼蘇達遭白人警察壓頸9分鐘致死，引發全美多起抗議活動。推特稍早將官方帳號的頭像及封面照改為黑色，並於個人資料的介紹欄目標記維權運動標語「＃BlackLivesMatter」（黑人的命也是命）。

YouTube同樣將推特官方帳號改為黑色，並發布推文聲明「團結一致反對種族主義與暴力」，同時也宣布將捐出100美元為解決社會不公盡一份心力。

▼YouTube也更改推特Logo顏色聲援。（圖／截自Twitter）

而影音平台包括Netflix、亞馬遜旗下Prime Video、迪士尼旗下的Hulu、AT&T旗下的HBO Max、Quibi及Twitch也都於推特發布對抗議者的聲援。Netflix於推文中寫道：「抱持沉默就是同謀，黑人的命也是命。」

To be silent is to be complicit.

Black lives matter.



We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up. — Netflix (@netflix) May 30, 2020

亞馬遜則發表一則措辭強烈的推文，內容強調，「針對我國黑人不公平且殘酷的對待必須停止。」亞馬遜表示，將支援黑人，包括其員工、客戶及合作夥伴，「反對系統性的種族主義與不公平。」

其他科技巨頭高管也紛紛發表意見。庫克昨日向員工發布備忘錄，文中寫道：「這個社會不值得我們慶祝，除非我們能保證每個為國家奉獻愛、勞動與生命的人都能免於恐懼。」此前，部分蘋果門市因大規模的抗議活動遭到搶劫與破壞，蘋果已宣布關閉部分門市或調整營業時間。

雲端服務平台Box執行長萊維（Aaron Levie）則發布推文寫道：「我們的社會存在著嚴重的種族不平等現象。」除佛洛伊德外，他也在推文提及日前遭白人父子開槍射殺的美國非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）及命喪白人員警槍下的布倫娜泰勒（Breonna Taylor）。他宣布將捐出50萬美元，支援提倡總族平等的組織。

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