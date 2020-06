科技巨頭接力聲援反種族歧視　推特換黑Logo、庫克籲建立「更公平的世界」

▲推特將官方帳號的頭像及封面照改為黑色,並標記「#BlackLivesMatter」。(圖/截自Twitter)

記者王曉敏/綜合報導

全美正因非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死,發起各式抗議及緬懷的行為和活動,各大科技巨頭也出面表態,推特(Twitter)及YouTube已將官方推特帳號顏色改為黑色,蘋果執行長庫克(Tim Cook)則發布備忘錄,呼籲建立一個「所有人都更好、更公平的世界」,Netflix等影音串流服務也紛紛發文聲援。

佛洛伊德於明尼蘇達遭白人警察壓頸9分鐘致死,引發全美多起抗議活動。推特稍早將官方帳號的頭像及封面照改為黑色,並於個人資料的介紹欄目標記維權運動標語「#BlackLivesMatter」(黑人的命也是命)。

YouTube同樣將推特官方帳號改為黑色,並發布推文聲明「團結一致反對種族主義與暴力」,同時也宣布將捐出100美元為解決社會不公盡一份心力。

▼YouTube也更改推特Logo顏色聲援。(圖/截自Twitter)

而影音平台包括Netflix、亞馬遜旗下Prime Video、迪士尼旗下的Hulu、AT&T旗下的HBO Max、Quibi及Twitch也都於推特發布對抗議者的聲援。Netflix於推文中寫道:「抱持沉默就是同謀,黑人的命也是命。」

To be silent is to be complicit.

Black lives matter.



We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up.