日本人說台灣超商很臭！　他疑問發文...網友曝因為「茶葉蛋有它」

▲ 超商茶葉蛋。（圖／記者曾婉婷攝）

記者劉亭／綜合報導

台灣便利商店密度相當高，全世界僅次於南韓，常常一條街就有好幾間店，也讓生活相當便利，許多外國遊客也都對此相當驚豔。但是一名網友卻表示，自己好幾名日本朋友卻都說台灣的超商很臭，讓他好奇怎麼會這樣。網友很快點出關鍵原因，是超商的熱門商品「茶葉蛋」。

一名網友在批踢踢發文詢問，「日本人為何都覺得台灣超商很臭？？？？？？」因為好幾名日本朋友一提到台灣便利商店，都馬上變臉，一邊皺眉，一臉厭惡地說「很臭」，但是自己都不覺得，因此詢問大家臭在哪？

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網友看到之後很快留言，主因是因為日本人很怕八角味，「因為他們不習慣聞茶葉蛋滷鍋的味道」、「茶葉蛋加關東煮所有東西混在一起的惡臭」、「茶葉蛋滷汁的八角味」、「他們好像很怕聞到『八角、香菜」那類，很多香料他們也無法」、「茶葉蛋啊！日本人無法接受八角味」。

▲超商服務多元。（圖／達志／示意圖）

除了茶葉蛋之外，「有些超商廁所真的很臭」、「日本超商熱食好吃啊 台灣超商一堆怪人坐超商 半夜也是」、「還有人內用臭豆腐或臭臭鍋，真的崩潰」、「認真說 一些超商的拖把抹布都不晾乾，確實會有一股臭味，然後照樣拖地..沒辦法太忙了」、「廁所跟髒抹布味？」

但也有網友反擊，認為日本超商味道也很重，「日本超商的廁所，有些也沒多乾淨」、「日本少數的超商還有油炸臭」、「日本的才臭，油膩膩」、「日本才臭，油煙味，進去後衣服超臭」。

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