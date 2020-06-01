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最長隔離！藍嶺號連續航行72天　停靠沖繩「沙灘上放風」

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▲▼USS Blue Ridge LCC-19,藍嶺號。（圖／ U.S. federal government）

▲藍嶺號在海上連續航行72天，MWR委員會在沖繩基地提供休閒設施，不過前提仍是不能與非船員接觸。（圖／ U.S. federal government）

實習記者簡立宇／綜合報導

因為疫情影響，美國海軍藍嶺號兩棲作戰指揮艦（USS Blue Ridge LCC-19）在海上連續航行72天，打破越戰以來的64天自身記錄，最後終於在24日停靠於沖繩。軍方為了體恤船員，提供了休閒設施與個人物品訂購服務，希望能照顧所有人的身心健康。

據美國國防部《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，在放風的時候，船員只能有限地進入碼頭與沙灘的特定區域，這樣才能兼具生活品質與戰備狀態，被稱為「避風港」。同時，為了降低染疫風險，他們不會與其他非船員的人接觸，包括當地社區民眾，甚至是駐紮在基地的同僚們。

藍嶺號的指揮官克雷格‧西科拉上尉（Capt. Craig Sicola）表示，「疫情除了讓船員與其家人感到壓力，船上的部署也變得更加困難，透過『避風港』讓船員下船透透氣，可以維持所有人的身心健康。」

另外，藍嶺的士氣、福利與娛樂委員會（Morale, Welfare and Recreation, MWR）也在沖繩的「安全區域」內提供娛樂活動，基地將提供壘球、足球、排球和籃球等，讓船員能夠好好放鬆一下；碼頭也安裝了Wi-Fi，船員可以使用手機與筆記，讓他們可以「與外界接觸」。

此外，軍方還非常貼心的，讓每位船員可以從特地購物中心訂購個人物品，並統一運送到碼頭。

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