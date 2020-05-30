凶性大發射4下逼友「載我去尋仇」！KTV亂槍報復　不服上訴GG了

▲KTV。（示意圖／ETtoday資料照）



文／鏡週刊

因砂石佣金糾紛，羅姓男子前年11月要求王姓友人載他前往尋仇，因王男苦苦勸阻，他在其車內開槍威逼，王男無奈，只得載他去台中市梧棲區仇家經營的KTV行凶，羅男坐在車內，朝店門口連開6槍，幸好無人中彈；事後，王男怕被連累，主動向警方說明，使警方順利逮捕羅男，搜出作案槍彈，全案一審判徒7年半，被告不服上訴，二審反而判得更重，改判8年4月。

由於羅姓男子與人有砂石糾紛，前年11月13日，他攜帶兩把槍彈、39顆子彈，喝令王姓友人載他到仇家位於台中市梧棲區經營的KTV尋仇、討債，王男見他殺氣騰騰，怕鬧出人命，自己被牽連，苦勸他別衝動，未料羅男凶性大發，槍口朝向自己人，朝王男車子擋風玻璃、車窗、置物箱連開四槍，威逼王男載他去作案。

王男無奈，只好開車載著羅男去台中市梧棲區、仇家經營的KTV尋仇，抵達現場時，羅男搖下車窗，坐在副駕駛座，朝店門口連開槍，雖然槍聲大作，但子彈並未擊中客人、員工，虛驚一場。

王男返家後，深怕被當成這起槍擊案的共犯，於是主動向警方說明案發經過，在他協助下，警方隔天順利逮捕羅男，並搜出作案槍彈，全案偵結，檢察官依殺人未遂、槍砲等罪嫌提起公訴，案經台中地院一審判決，羅男應處徒刑7年6月，被告不服上訴，反而判得更重，台中高分院本月審結，將原判決撤銷，改判應執行徒刑8年4月。



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