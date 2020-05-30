反分裂法15周年「傳遞哪些訊號？」 國台辦這樣回應

▲北京29日舉辦《反分裂國家法》15週年座談會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大28日閉幕才剛通過「港版國安法」決定草案，相隔一天又舉行《反分裂國家法》15週年座談會，被外界認為時機敏感。對此，國台辦發言人馬曉光今(30日)發表聲明，「任何台獨分裂活動都是非法、無效的。如果台獨分裂勢力膽敢以身試法必遭嚴懲。」

馬曉光說， 15年前，針對台獨分裂活動猖獗，全國人大制定實施《反分裂國家法》，這是國家意志和人民利益的集中體現。《反分裂國家法》實施15年來，在遏制台獨分裂圖謀，為維護台海和平穩定、促進兩岸關係發展。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

另外，大陸方面選在兩會後，立刻召開《反分裂國家法》實施15周年座談會，背後想釋放訊息？馬曉光指出，當前，台海形勢複雜嚴峻，台獨分裂勢力挑釁動作不斷，《反分裂國家法》實施15周年座談會在人民大會堂隆重舉行，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書發表重要講話，充分表明遏制打擊台獨分裂的堅強決心。馬曉光說，如果台獨分裂勢力膽敢以身試法必遭嚴懲。

▲中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成 。（圖／中國台灣網提供）

另外，北京昨天刻意安排這場座談會，全國人大代表、中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成也有出息發言，並且強烈表態，「有文事者，必有武備，解決台灣問題必須用兩手，兩種方式都不能排除，我們不承諾放棄使用武力,保留採取一切必要措施的選項，就是要穩控台海局勢，防止兩岸關係偏離和平發展軌道。」

對於中共在北京舉辦「反分裂國家法」15周年座談會，整場會議重申「一國兩制」、「九二共識」，以及強烈表態打擊台獨分裂勢力，不放棄武力統一的立場。對此，陸委會透過聲明重申蔡英文總統主張的「和平、對等、民主、對話」八字，認為這才是雙方互動的最佳途徑。