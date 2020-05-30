解放軍模擬演練想攻占　海巡署宣布「新艇進駐東沙島」加強戰力

記者徐愷昕／高雄報導

有消息指出，共軍8月擬在南海大規模軍演，並以奪取東沙群島為目標，由於東沙群島於民國79年劃歸高雄市旗津區中興里代管，高雄市長韓國瑜先前曾表示，不排除登島以行動捍衛主權。雖目前高雄市府回應仍在規劃中，但恰巧的是海巡署艦隊分署29日已將新籌建的「CP-1025」艇運抵東沙島，進駐高雄海巡隊東沙分隊，全面提升東沙海域巡防能量及任務執行效能。

▲新造多功能艇進駐東沙。（圖／地方中心翻攝）

解放軍4、5月在南海的動作頻頻，日媒《共同社》更於報導指出，解放軍8月擬在南海進行大規模軍演，並以奪取東沙群島為目標。對此，外媒即分析，中國可能將趁機在台灣佈署兩艘新航母，藉此警告台灣與美國「新冷戰」即將爆發。

由於東沙群島於民國79年劃歸高雄市旗津區中興里代管，高雄市長韓國瑜在與幕僚談起此事時，不排除登島以行動捍衛主權，雖高雄市府保守表示，要與跟相關單位協調，目前仍在規劃階段，一旦決定就會進行，但據了解，海巡署規劃建造50艘沿岸多功能艇中的第5艘，21日已完成驗收，並於29日運抵東沙島，進駐東沙分隊，立即投入海上執法與救援工作，全面提升東沙海域巡防能量及任務執行效能，成為東沙海域重要生力軍。

▲新造多功能艇進駐東沙。（圖／地方中心翻攝）

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新造多功能艇，船長11.86米、船寬3.4米、排水量8噸、材質採用玻璃纖維並搭配900匹馬力，最高航速可達每小時83公里，續航力達約553公里。該型艇具備速度快、吃水淺、靈活性高等特性，適合做為沿近海救生救難及離島海域查緝越界快艇之執法利器。

艦隊分署高雄海巡隊表示，海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃新造50艘多功能艇，目前已完成第5艘交船作業，後續將優先配置於離島重點海域，提升巡防能量，且為強化東沙海域執勤能量，艦隊分署將加速進行舊式小艇汰換作業，未來在新造多功能艇陸續進駐投入執法工作後，可有效嚇阻他國漁船越界作業，捍衛我國主權及漁業資源，確保海疆安全及海洋資源永續發展並兼顧緊急人道救護能量。

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