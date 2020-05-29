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突被戴「2克拉鑽石婚戒」！騎士吶喊「不要」　落在無名指上

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▲▼突被戴「2克拉鑽石婚戒」！騎士吶喊「不要」　落在無名指上。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO看著手上的「鳥屎婚戒」，感到非常無奈。（圖／翻攝爆怨公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

好運來了，怎樣都擋不了。一名騎士在臉書社團「爆怨公社」PO文感嘆，他騎車時發現前方有隻雁子低飛，心想著可能要下雨，並默默祈禱不到被鳥屎打到，沒想到事與願違，最後手上的溫度只有「咻修的（台語，熱熱的）」。

「騎到一半被炸到的機率有多大？」原PO表示，他遠遠就看到燕子低飛，那時心中不斷吶喊「不要對我拉屎，不要對我拉屎，不要對我拉屎」，轉瞬間便感覺手上有溫溫的熱度傳來。

請繼續往下閱讀...

原PO生氣地說，「你就是任性是吧，矯情的燕子」，只好停下車，拍下這紀念性的一刻，安慰自己說「萬幸，他沒有吃壞肚子」。

▲▼突被戴「2克拉鑽石婚戒」！騎士吶喊「不要」　落在無名指上。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆怨公社）

網友看完紛紛留言，「噴到鳥屎倒楣3天」、「我是被鴿子牌的炸到臉夾，時速80途然臉頰熱熱的」、「這種感覺就好像看到蟑螂，心裡想不要過來牠就過來一樣」、「我被大過兩次，都在衣服上」。

「牠在跟你求婚，接受吧」許多網友大開玩笑，「我想說你戴著戒指是在拍什麼照」、「不看文還以爲你在秀鑽戒」、「炫耀什麼戒指！！可惡」、「恭喜你得到認證兩克拉鑽石」、「我找不到鳥屎，只看到鑽戒」。

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