機場飛機數大增！颱風若來⋯民航局：「關閉滑行道」停機

▲桃園機場受疫情影情響出入旅客直直落，出現客機排排停盛況。（圖／記者楊熾興翻攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部民航局表示，目前已逐漸進入颱風季節，同時受新冠肺炎影響，日前已盤點全臺機場設施與容量，擬定防颱作為，為克服航機數量大增問題，部分機場於颱風期間，將關閉滑行道停放航機。

民航局表示，各機場與桃園國際機場今年亦已在汛期前完成例行性防颱整備工作，不過，今年因為武漢肺炎疫情因素，各機場停放航機數量大增，風險不同以往。

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民航局指出，今年除了圍籬補強、排水溝清理、索機樁維護、空橋繫固演練、發電機測試等例行作為，也特別全面盤點各機場停機坪，並請各航空公司事先提出颱風期間之最大停機需求。

▲桃園機場出入境人數少。（資料照／記者沈繼昌攝）



經盤點後，各機場除了現有停機坪、棚廠可供停放航機外，亦規劃於颱風來襲期間，關閉滑行道來停放航機，以桃園機場為例，在使用滑行道停放航機後，初估可停放160架航機，符合航空公司於颱風期間就地防颱之156架的最大停機需求；其他機場亦均可滿足航空公司停機需求。

此外，考量停放航機數量較往年大增，過去各機場於颱風警報W24（即颱風來襲前24小時）發布時，始召開防颱應變會議，並受理飛渡避颱申請。今年各機場均改於發布颱風警報W36（即颱風來襲前36小時）時，即召開防颱應變會議，並開始接受航空公司飛渡避颱申請，以提早安排防颱停機位。

民航局表示，已要求航空公司訂定「颱風侵襲北臺灣」、「颱風侵襲南臺灣」及「颱風侵襲全臺」等情境之防颱及疏散計畫，包括飛渡國外機場之應變作業及防疫作業，以確實依「疏散、轉降、進入棚廠、原地駐留」之原則執行防颱作業，維護機場航空器安全。