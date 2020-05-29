「防疫五月天」週末遊台南　萬象舞廳也想請阿中部長來「視察 」

▲台南市北區萬象舞廳是台南市第1個解封的舞廳，目前遵照市府防疫要求運作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

阿中部長與「防疫五月天」30日要來台南遊掀起一股熱潮，除了黃偉哲市長利用機會積極安排行程衝人氣外，民間企業也想藉機拉抬人氣，公開出聲邀請阿中部長大駕光臨，而6都最先解封營業的台南北區萬象舞廳董事長曾正義，也想邀請阿中部長來「跳舞」考察。

不過台南市長黃偉哲29日上午在台南市議會前回應媒體詢問阿中部長要不要去萬象舞廳視察時回稱：「萬象舞廳只會出現在他的臨檢行程，不會出現在阿中部長的行程」，看來市府並未安排萬象舞廳視察行程。

請繼續往下閱讀...



在新冠肺炎疫情發燒時期，陳時中部長下令全國舞廳、酒店停業，待疫情趨緩後，陳時中部長則同意在遵守社交安全距離等防疫條件下，由各縣市視情況自行決定舞廳、酒店是否要「解封」。



在台南35年的北區萬象舞廳，即首先提出復業申請，採取舞池封閉不提供舞客跳舞，進場採量溫、實名制，座位梅花座或有間隔，並有透明隔板等防疫措施及簽下切結書，通過市長黃偉哲親自視察及市府聯合查小組的實地審核，同意讓萬象舞場復業，讓萬象舞廳成為6都中，第1個復業的舞廳。

▲萬象舞廳董事長曾正義歡迎阿中部長來舞廳視察。



萬象舞廳董事長曾正義說，該舞廳配合政府防疫政策停業，1個月損失7、8百萬元，影響100多個員工生計，在市府同意讓萬象舞廳復業時，曾正義也表示感謝市長黃偉哲能夠體恤員工們生計，率先讓舞廳申請恢復營業。



曾正義也邀請阿中部長，此次台南遊是否可到萬象舞廳視察，阿中部長可能不了解舞廳生態，也沒進過舞廳，趁此次來台南旅遊機會，歡迎來舞廳看看，萬象舞廳防疫SOP做得很好，尤其中央宣示6月7日即將疫情限制即將「大解封」，阿中部長如能實地考察舞廳防疫措施，對日後舞廳、酒店等解禁決策也有助益。

・卸妝、清潔、按摩、保養一次完成