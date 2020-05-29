「千萬不要廢除通姦罪啊」！台大教授一句話網全笑了：快安好太座

▲通姦是否除罪化，大法官將在今（29）日給出答案。（示意圖／視覺中國）

實習記者施怡妏／綜合報導

通姦除罪化二度釋憲，司法院大法官將在今（29）日下午4時宣布結果，過程中公開民眾旁聽，同時也會有網路直播，這也是有史以來，大法官以開庭的方式宣示解釋結果。台大法律系教授李茂生對此幽默表示，「千萬不能廢啊，不然我會無法抗拒誘惑的。」

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刑法第239條規定，有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑，其相姦者亦同。台灣苗栗地方法院陳姓法官先前審理妨害婚姻案件，認為通姦罪有違憲疑義，因此向大法官聲請釋憲。李茂生27日在臉書上發文，「千萬不要廢除通姦罪啊。廢了以後，我會無法抗拒誘惑的。所有人的婚姻道德都是靠刑法撐起來的。」

貼文一出，引來學生們以及網友們˙開玩笑留言，「笑死人了，應該是你要怕師母無法抗拒誘惑吧」、「因為有刑法，我才不犯罪的。」、「你孩子的爸爸是刑法而不是你」、「老師放心，我們只要安好太座就好」、「我也是因為刑法施行後才不敢殺人的」。也有許多人認為此貼文是反串，「老師的反串文恐怕需要註釋」、「老師你不要每次都反串的那麼認真啦」。

通姦罪是否要除罪化？引起爭議許久。有鑑於世界各國對通姦罪大多已經除罪化，目前亞洲非回教的國家中，僅剩我國仍未除罪，因此通姦除罪化的聲音從未消失。聲請釋憲的陳姓法官認為，維護婚姻不應該動用刑罰，刑罰無法確保夫妻性忠誠，而民事賠償有高度可替代性，希望大法官宣告通姦罪違憲。