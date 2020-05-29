警破屏東製毒工廠逮3嫌　查扣15公斤安毒市價2000萬

▲屏東檢警破獲以呂姓男子為首的製毒工廠，及時防堵毒品流入社會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣呂姓男子等3人，涉嫌從2020年1月間起，在屏東市等地煉安非他命，屏東縣警方接獲線報展開跟蹤，報請檢察官指揮偵辦，日前兵分2路將他們逮獲，查扣成品15公斤，市價2千萬元，並循線逮獲幕後金主，依毒品危害防制條例移送收押偵辦，擴大追查原料及資金來源，冀望一網打盡。

▲▼制止嫌犯、起出毒品。

屏東縣政府警察局刑事警察大隊統合屏東分局及里港分局等單位警力，於日前在屏東市建國路等地，查獲以呂姓犯嫌為首的製毒工廠案件，現場查扣甲基安非他命毒品約15公斤，如以每公斤售價新臺幣130萬元計算，市值總計約新臺幣2千萬元，如流入市面到毒品人口手裡，每人以施用1公克安非他命的量計算，大約可提供約1.5萬人次施用，幸警方及時逮獲，避免危害社會。

▲▼嫌犯、製毒工具。

警方調查，呂姓、陳姓及楊姓犯嫌等3人，因覬覦製造第二級毒品甲基非他命豐厚利潤，利用麻黃素（俗稱大料）提煉安非他命，再轉賣牟利，檢警循線將他們逮獲後，循線查出幕後金主，訊後均依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，檢方向法院聲押獲准。

屏東縣政府警察局局長葉明潭表示，毒品危害等同國安問題，反毒已列為當前政府最重要的施政之一，雖然現正值防疫期間，警方仍不鬆懈強力執行緝毒工作，警方有信心讓民眾均能安居樂業免受毒品荼害。

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