中職前球星和小三全裸被抓姦竟沒事　原因超傻眼

▲中華職棒前球星王傳家（左）遭妻子控告與杜姓女子通姦。（圖／鏡週刊提供）

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《刑法》通姦罪的構成要件，是以「性器接合」為必要，諸如男女脫光光在床上、一起洗澡、一起在房間內傳出性愛呻吟聲，都不構成通姦罪，除非窩裡反或生了小孩，否則很難定罪；但在《民法》上，不必證明性器接合，只要能證明有牽手、親吻或同處一室等行為，被害的一方即可以配偶權受損為由，取得民事賠償或在離婚訴訟中當成有利證據。

中華職棒退役球星王傳家遭本刊踢爆偷吃杜姓女球迷，王妻捉姦拍下丈夫與杜女全裸共處一室影片提告後，台北地院審理認定，《刑法》通姦罪違憲，且影片是違法入侵住宅取得，不能當證據，能當證據方只有王妻證稱有聽到屋內呻吟聲，但承審法官林孟皇認定，這也無法證明被告有性器接合，判王傳家及杜女無罪。

王妻捉姦不僅無法將對方定罪，自己還因拉開杜女蓋在身上的棉被，強拍杜女裸體照片，反遭依強制罪判有罪，相關的案例不少，當時若王妻將蒐集丈夫與小三往來及在房內呻吟等事證，不去拉杜女棉被，提告民事求償，自己不僅不會遭判刑，獲判賠的機率應很大。

另曾有林姓遊覽車司機與卓姓女導遊出團時，卓女在旅館內替林某口交10秒，因雙方未發生性器官相結合，通姦罪獲判無罪；但民事部分，但卓女與林某口交，已侵害林妻身為配偶的人格法益，判她賠林妻15萬確定。

在同性婚姻合法後，如何才算性器接合，經常難以定義，但不論能否證明性器接合，《刑法》的通姦罪如何能保障同性婚及異性婚的圓滿，在實務界引發了不小的討論，性器接合舉證不易，且刑事案件實務上，對證據要求嚴格，若通姦除罪化後，同性、異性配偶間婚姻的權利義務，將與日、韓等國，由民事訴訟途徑獲得保障。



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