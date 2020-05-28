呱吉為寬宏售票請命！20場表演已投1億「生死存亡」　柯P回應了

圖文／鏡週刊

台北市議員邱威傑（呱吉）昨（27日）質詢時表示，寬宏售票原定今年11月舉辦20場表演，已於1年前投入1億，現在面臨「生死存亡」，呼籲市府解封與否，要盡早給答案。對此，台北市長柯文哲也回應了。

邱威傑指出，根據中央規定的社交距離，藝文場館可以解封，藝文團體和業者1年前就承租檔期，寬宏11月辦20場活動，現在就要開始售票，不然票會消化不完，先前為了活動已砸1億，正面臨「生死存亡」。他呼籲北市府辦或不辦要說清楚，要讓寬宏辦活動，要提早給時間準備，如果不辦，至少可提早跟國外表演團體取消、致歉。邱威傑也特別感謝文化局長蔡宗雄提出藝文場館減租方案，目前大方向沒問題，但建議解說要更清楚完善。

柯文哲表示，從個人醫學專業來看，會以最快速度解封，倘若疫情反撲，也可能隨時收回。以近期日本和韓國經驗來看，如果防疫被突破很容易引發社區感染，因此就算宣布解封，「風險還是在」。而副市長黃珊珊也補充，台北小巨蛋檔期是原本訂好的，目前仍在研議如果開放的話，是要給原本申請檔期的人，還是其他人。

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