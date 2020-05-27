江啟臣揪15縣市拿「市政成績單」挺韓：高雄市府值得再給一次機會

▲江啟臣27日主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨主席江啟臣27日在中常會上表示，民進黨無視當前紓困振興混亂，國際局勢變化、內外交迫中，仍不放棄以行政手段罷韓，令人遺憾。他也喊話高雄市民，市府這一年來的努力值得再給一次機會。黨中央有責任與韓國瑜市長及15縣市政府共同合作，用市政的成績證明國民黨的執政經得起考驗。

江啟臣指出，在中央政府紓困振興作為不力的情況下，就要更積極串連地方政府進行振興工作。上週新北市侯友宜市長、金門楊鎮浯縣長已經開跑，展開縣市互惠的國旅振興規劃，藍營執政縣市也無不用心共同推動振興工作。

江啟臣重申，他們力挺每一位國民黨的從政人員，包括15位黨籍縣市長。黨中央有責任與韓國瑜市長及所有的地方政府共同合作，用市政的成績證明國民黨的執政經得起考驗。

江啟臣說，面對各種的意見與批評，國民黨除了虛心檢討，更再次懇求高雄鄉親投票前，重新思考，市府團隊的努力與成績，值得再給一次機會，繼續延續高雄的幸福。

針對中央疫情指揮中心日前宣布口罩禁令將解除，江啟臣指出，也宣布無國內連續四十三天零本土個案，居家隔離人數首度歸零，創下「雙零」紀錄。同時間，高雄市政府也宣布連續四個月無本土病例，並且結合高雄市內37家旅館舉行點燈活動。

江啟臣表示，行政院所推出的振興政策卻仍令人難以懷抱期待，要求民眾以一千元購買三千元面額的振興券，令人費解，分不清楚這是商業促銷還是政府振興政策？金融海嘯時期，馬政府發放消費券，不僅帶動了經濟活水，也讓民眾在消費時，花了比消費券還多的金額，刺激經濟，這種做法才是最實質的振興！

面對國內振興需求，江啟臣表示，國民黨仍舊主張發放現金，日前國民黨立法院黨團也正式提案，每人發放六千元，希望透過發放現今來刺激消費，活絡因為疫情凍結的經濟，讓各行各業能逐漸回歸正軌。

對於國際情勢變化，江啟臣強調，國際疫情仍未平息，邊境管理不能鬆懈，兩岸國際局勢變化更是瞬息萬變。美陸對峙、競合的局勢顯然將在疫情過後更加明確。香港局勢變化也牽動兩岸互動，同樣值得我們一起關注與擔憂。

此刻，更應該是朝野共同面對世界變局的關鍵時間，但是朝野間的互信卻因為罷免韓國瑜市長的動作越顯薄弱，他很擔憂台灣社會持續虛耗空轉、對立激化，絕對不利於因應快速的國際局勢變化。