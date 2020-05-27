馬斯克的商用太空梭首度載人！　獵鷹9號火箭發射倒數

▲獵鷹9號（Falcon 9）。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

NASA和美國民間太空公司Space X預計將在本月27日的下午4點33分（台灣時間28日凌晨4點33分），從佛羅里達州的甘迺迪太空中心發射獵鷹9號火箭（Falcon 9），將載有2名太空人的飛龍2號（SpaceX Dragon 2）送上外太空。據悉，這是美國2011年太空梭計劃停止後，首度在美國國土內發送人類至外太空。

根據BBC報導，太空任務的風險極高，NASA自從經過挑戰者號和哥倫比亞號兩架太空梭失事後，就被下令如果有任何人傷亡，所有計劃就全面暫停，但美國的太空梭計劃因為預算和進度問題，在2011年就宣告停止，從此之後美國便改成向全球唯二有「太空梭計劃」的俄羅斯買機位送美國太空人上去，不過一個機位就要8600萬美元（約新台幣26億元），要價不斐。

▲太空人Bob Behnken和Doug Hurley。（圖／路透）



據悉，此次的任務「Demo-2」將由空軍上校出身的巴伯（Bob Behnken）和海陸戰隊上校赫利（Doug Hurley）共同執行。據悉，兩人都在2000年被NASA選中參與太空人計劃，其中班肯擁有2次執行太空任務、37小時太空漫步、太空時數708小時的經驗；赫利同樣也執行過2次太空任務，且上次飛行就是美國在2011年停止太空梭計畫前的最後一次任務。

此外，電動車特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的太空公司SpaceX，早在2019年就已經順利完成「Demo-1」任務，使用獵鷹9號火箭將無人的飛龍2號送上國際太空站，並順利返回地球。