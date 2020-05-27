超離奇！8年前訂的髮膠現在才收到　他驚喜打開發現...已經過期了

▲男驚喜收到8年前訂的商品。（圖／翻攝自reddit）

記者李振慧／綜合報導

加拿大郵政近來發生一起離奇事件，多倫多市一名男子近來收到包裹，發現竟然是8年前訂的髮膠，已經久遠到他都差點忘記自己曾經有訂，荒謬的情況他不但不生氣反而覺得有趣，分享在國外知名論壇reddit上後引發熱議。

男子貝林斯坦(Elliot Berinstein)表示，最近突然被通知有一個來自線上購物網站Well.ca的包裹，讓他覺得十分困惑，因為自己已經好幾年都沒在那裡購物，「我打開包裹後，裡面竟然有一張2012年的發票，貨品是我當時訂購的Brylcreem髮膠，我看到後便開始大笑，沒想到貨品竟然遲了8年才來」。

貝林斯坦向當地媒體CTVNews表示，訂購貨品時他住在渥太華(Ottawa)，可是一直沒有收到貨品，後來搬家到多倫多市時，曾聯絡廠商希望能將產品改送至現在的住所，然而連繫後還是沒收到貨，「髮膠還是沒送來，我想說算了，這不值得我傷神，就徹底把這件事忘了」，沒想到產品卻在8年後送達。

更悲傷的事，相隔8年才送來的髮膠已經過期，原本應該是乳白色狀的產品竟然變成黃色，不過貝林斯坦表示，當初只花美元5元（約台幣150元）購買，他不在意錢只是想知道原因。加拿大郵政回應，此案例十分特殊，將會針對事件進行調查。

"I opened it and inside was an invoice from 2012."https://t.co/YXctL9WmkV — CTV Toronto (@CTVToronto) May 26, 2020

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