51歲男墜消波塊！魂斷林園港埔海岸…家屬見遺體哭斷腸

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

高雄市林園區26日一名龔姓男子疑情緒不佳輕生，海巡人員獲報後即派員前往搜索，遺憾晚間8時30分許於港埔出水口北岸消波塊中發現龔男遺體，家屬到場見男子已死亡悲痛不已，目前詳細意外發生原因仍有待警方調查釐清。

▲高雄市林園區26日晚有一龔姓男子疑情緒不佳輕生，魂斷港埔出水口。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市林園區26日晚有一龔姓男子疑情緒不佳輕生，魂斷港埔出水口。（圖／地方中心翻攝）

高雄海巡26日晚間8點獲報稱，有民眾疑在港埔出水口附近輕生，海巡收到報案後立即與警消聯繫，一同派車前往救援，由於天色昏暗又下雨，且出水口處皆為消波塊，救援難度大增，但各搜救單位及家屬仍不放棄一絲希望，遺憾的是，晚間8點30分許搜救隊於消波塊夾縫中尋獲51歲龔男遺體，家屬見男子已氣絕，情緒崩潰哭癱在地。

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死者家屬表示，龔男近期有睡眠障礙及下腹疼痛問題，疑一時想不開才會走上絕路。高雄海巡則呼籲民眾前往海邊或是港口周邊從事活動時，應謹慎小心，如不幸於海上、港區或岸際發生危急狀況，都可撥打118服務專線求救。

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