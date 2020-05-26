口罩販賣機1天只賣4片　王世堅批惡搞：竟還做2.0版

▲王世堅質詢口罩販賣機 。（圖／翻攝北市議會官網）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員王世堅26日在議會財政部門質詢質疑，台北市長柯文哲推出口罩販賣機，但是銷售數量成效差外，沒有最低、只有更低，低到1天只賣7個、4個口罩，卻還要推動口罩機2.0「口罩POS機」，砲轟柯文哲死鴨子嘴硬、硬要惡搞、硬要跟中央標新立異。

王世堅批評，柯文哲推動口罩販賣機，根本多此一舉，銷售情況很糟，一天賣24組要8個人去看顧，結果還是執迷不悟，因為口罩機賣出的口罩數量，結果他還硬推，當時只有3個行政區，停下來還容易，結果還把錯誤口罩機政策發言光大，搞的所有行政區通通有。

王世堅細數銷售情況，過去一天僅賣24組，他當時說賣得比扭蛋機、夾娃娃機還糟糕，現在賣的口罩數，「沒有最低、只有更低」，有賣7個、4個的，5月15日甚至有只賣出1個成人口罩、兒童口罩0個，讓王世堅驚呼「天啊」。

對此，資訊局長呂新科回應，當天正在測試所以只賣出1個。王世堅追問，一天只賣十來個，一天只賣7個、5個、3個怎麼講？呂新科回應，販賣數量受到14天的販售周期影響，14天周期開始的幾天，販售數量都比較大，接下來幾天販售量就較差。

王世堅說，北市府編列280萬經費建置口罩販賣機，幸好這筆預算已被議會財建委員會擋下，不如花280萬元買56萬片口罩給中低收入戶，痛批柯文哲死鴨子嘴硬、跟中央不同要標新立異，資訊局陪著柯辦家家酒、欺世盜名。

王世堅批評，藥局一天有多少民眾去買，賣了幾百副口罩，效率之高，且不能用現金支付，對中老年人不方便，非要折騰民眾？呂新科回稱是因現金有汙染風險，讓王世堅氣得痛批呂跟社會脫節，「乾脆把新台幣廢掉」，衛生局也表示目前北市查無因現金交易導致感染新冠肺炎的案件，他酸說，「照柯市長跟你的偏執，請你們建請中央廢掉新台幣」。

王世堅並爆料，市府現在還搞一個「POS機」，進階版、販賣機2.0，民眾到健康中心有個專用窗口，拿出健保卡插入POS機，還要電子支付、不收現金，這有什麼好拿出來宣導嗎？有必要把這個叫做口罩機，也叫做自動販賣機嗎？但中央健保署已經有機台可以判讀。呂新科表示，「口罩POS機」與藥局機器最大不同，是不需醫事人員販售，一般行政人員也可以販售口罩。

王世堅最後提到，市府預計花費280萬元推口罩販賣機，幸好議會財建委員會擋下，但這樣搞一搞就要支付廠商280萬，這可以買56萬片口罩，市府不如拿這筆錢買56萬片口罩提供給北市中低收入戶的民眾，痛批柯文哲死鴨子嘴硬、硬要惡搞，硬要跟中央標新立異，資訊局陪著柯辦家家酒、欺世盜名。

呂新科解釋，先前招標金額是120萬元，最後流標，目前是廠商無償提供，現在試辦沒有花半毛錢，是與中央合作的共同計畫，並無標新立異。