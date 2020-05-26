　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠肺炎增至416人解隔離！　最快6月7日「鬆綁」不再做人流管制

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中央流行疫情指揮中心記者會移師墾丁，指揮官陳時中主持記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎連續44天無新增個案，累計416人解除隔離。防疫指揮官陳時中表示，隨著台灣疫情趨緩，預計在6月7日以後進行大規模鬆綁，在維持社交距離或戴口罩前提下，不再做人流管制或座位限制，但實名制或實聯制還是會持續推行，以確保在發生狀況時，得以即時追蹤。

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，國外疫情仍非常嚴峻，全球感染人數高達530萬人，台灣邊境風險延緩，對於任何要進來的，還是要在可能掌握的方向進行。

▲▼落實防疫生活，生活解禁。（圖／疫情指揮中心提供）

▲落實防疫生活，生活解禁。（圖／疫情指揮中心提供）

至於國內鬆綁時間，抓在6月7日以後，也就是也連續8周無本土個案，只要能落實防疫新生活，就可以做大規模解封，但還是要維持社交距離或戴口罩，實名制也會持續推行，以確保在狀況發生時，可以及時追蹤。

陳時中表示，如果大家都能做得到，就不再做人流管制，以及相關座位限制。地方政府也要力行相關管理，準備迎接到6月7日之後，整體鬆綁，以便屆時人潮湧入後，能落實實名或實聯制管理。

▲▼國內本土病例持續零確診，生活防疫措施將鬆綁。（圖／指揮中心提供）

▲國內本土病例持續零確診，生活防疫措施將鬆綁。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（26）日表示，國內今日無新增病例，截至目前累計通報71,101例，其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，416人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
iPhone 13消息搶先曝光！　新穎特點超越全機種
影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30年…姪女發現他已猝死多時　尖叫聲傳遍
LIVE／連五天+0！　國內已44天無本土病例
6月7日如果這條件達標　蘇貞昌：擴大開放國內正常生活
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「防疫五月天」下一站是桃園、台南？　陳時中回應了！

敦睦艦隊確診者「首名發病日為3/10」張上淳：研判台灣本土感染非帛琉

國旅熱！6月訂房率大增近五成　「東台灣最夯」三成的人都去玩

來台27年！烏拉圭YouTuber首次挑戰5大台灣菜　聞國民美食崩潰：像馬桶味

維持零本土到6/7「中職全面開放入場」　陳時中：不做人流管制！

生活解封有例外！　陳時中：尖峰時間搭大眾運輸仍要「戴口罩」

教團要求學測改30級分、增志願數　招聯會：分數恐淪為選志願唯一依據

歐洲國家陸續宣布解封！　陳時中「不考慮跟進」：台灣和他們的情況不同

滯俄羅斯98名旅客今晚抵台！陳宗彥：將一律集中檢疫

張競／經略海洋當知民間風俗大觀

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

「防疫五月天」下一站是桃園、台南？　陳時中回應了！

敦睦艦隊確診者「首名發病日為3/10」張上淳：研判台灣本土感染非帛琉

國旅熱！6月訂房率大增近五成　「東台灣最夯」三成的人都去玩

來台27年！烏拉圭YouTuber首次挑戰5大台灣菜　聞國民美食崩潰：像馬桶味

維持零本土到6/7「中職全面開放入場」　陳時中：不做人流管制！

生活解封有例外！　陳時中：尖峰時間搭大眾運輸仍要「戴口罩」

教團要求學測改30級分、增志願數　招聯會：分數恐淪為選志願唯一依據

歐洲國家陸續宣布解封！　陳時中「不考慮跟進」：台灣和他們的情況不同

滯俄羅斯98名旅客今晚抵台！陳宗彥：將一律集中檢疫

張競／經略海洋當知民間風俗大觀

菜鳥鄧肯曾直言「不喜歡喬丹」　石佛：沒人能讓我印象深刻

一次整盒超划算！好市多悄上架「吃得到整根KitKat」甜筒　網暴動手刀衝買

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年...姪女發現他已猝死多時　尖叫聲傳遍整棟樓

Pledis社長「用妻名義」賺版權費　「拿了雙倍錢」韓網氣炸

林建甫／自動駕駛汽車找回人類失落的一小時

台灣民意基金會民調／蔡英文聲望飆至71.2％　紓困案滿意度逾五成

新竹紅樹林公園啟用　17公里海岸線最美中繼站

「防疫五月天」下一站是桃園、台南？　陳時中回應了！

警政署長親自南下召開會議　捍衛6月6日罷免案勉「平穩落幕」

敦睦艦隊確診者「首名發病日為3/10」張上淳：研判台灣本土感染非帛琉

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

生活熱門新聞

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

月中AA制吵翻！新手爸「超現實勸世文」網讚翻

鋒面雷雨彈3天掃南北　最猛時間出爐

全台下4天！午後防雷雨轟炸　鋒面深夜到雨最大時間出爐

等1小時餐點沒來！他控取消訂單「foodpanda拒退款」

口罩最快6/1解禁！中衛電話被打爆

晚安還跟別人曖昧！「時間管理大師」星座Top4揭曉

發票連中6張！他曝消費地點...網看傻

鋒面雨彈往北炸！大雨特報擴及12縣市

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

國光司機「黑夜中雙手狂搖方向盤」52秒影片曝　她驚醒

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

更多熱門

相關新聞

國旅熱！6月訂房率大增近五成

國旅熱！6月訂房率大增近五成

新冠肺炎疫情在台趨緩，明（27）日首團「防疫旅遊」團就要出發，民眾對國內旅遊的信心也逐漸提高。根據訂房平台數據顯示，在5月18日到24日間成立的住房預訂，6月的預訂已較去年同期增加45％，其中以東台灣的36％最多。端午連假訂單也增加29％。

維持零本土到6/7「中職全面開放入場」　

維持零本土到6/7「中職全面開放入場」　

陳時中：尖峰時間搭大眾運輸仍要「戴口罩」

陳時中：尖峰時間搭大眾運輸仍要「戴口罩」

歐洲國家陸續宣布解封！陳時中不考慮跟進

歐洲國家陸續宣布解封！陳時中不考慮跟進

滯俄羅斯98名旅客今晚抵台將集中檢疫

滯俄羅斯98名旅客今晚抵台將集中檢疫

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

百億男友欠2,300萬房租！吳佩慈帶4娃飛港

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面