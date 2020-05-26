新冠肺炎增至416人解隔離！　最快6月7日「鬆綁」不再做人流管制

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎連續44天無新增個案，累計416人解除隔離。防疫指揮官陳時中表示，隨著台灣疫情趨緩，預計在6月7日以後進行大規模鬆綁，在維持社交距離或戴口罩前提下，不再做人流管制或座位限制，但實名制或實聯制還是會持續推行，以確保在發生狀況時，得以即時追蹤。

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陳時中表示，國外疫情仍非常嚴峻，全球感染人數高達530萬人，台灣邊境風險延緩，對於任何要進來的，還是要在可能掌握的方向進行。

▲落實防疫生活，生活解禁。（圖／疫情指揮中心提供）

至於國內鬆綁時間，抓在6月7日以後，也就是也連續8周無本土個案，只要能落實防疫新生活，就可以做大規模解封，但還是要維持社交距離或戴口罩，實名制也會持續推行，以確保在狀況發生時，可以及時追蹤。

陳時中表示，如果大家都能做得到，就不再做人流管制，以及相關座位限制。地方政府也要力行相關管理，準備迎接到6月7日之後，整體鬆綁，以便屆時人潮湧入後，能落實實名或實聯制管理。

▲國內本土病例持續零確診，生活防疫措施將鬆綁。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（26）日表示，國內今日無新增病例，截至目前累計通報71,101例，其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，416人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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