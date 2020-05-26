馬斯克幫兒子取怪名違法　小改成「X Æ A-Xii」12消失啦！

▲Grimes和馬斯克將兒子取作「X Æ A-12 Musk」，但不符合加州法律規定，所以需要改名。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳孟臻／綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與歌手格萊姆斯（Grimes）的孩子5日在加州誕生，兩人原本將小孩取名「X Æ A-12」，但不符加州法律規定，當格萊姆斯問到是不是會替兒子改名，她簡短回覆「X Æ A-Xii」，將原本的阿拉伯數字改成羅馬數字。

格萊姆斯昨（25）日在Instagram上傳新照，有網友問：「會不會因為加州法律替寶寶改名？新名字是什麼呢？」根據加州法規定，取名須使用26個英文字母，不接受象形文字、形意符號和注音符號，但目前並不清楚新名是不是符合規定。格萊姆斯回答完新名後，只提到「老實說，羅馬數字看起來更棒」。

▲馬斯克兒子改名「X Æ A-Xii」。（圖／翻攝自IG／grimes）

格萊姆斯之前曾解釋，「X Æ A-12」的X代表未知數；Æ是AI人工智慧和愛情的縮寫；A-12是我們最愛的SR-17黑鳥偵察機（A-12為SR-17的前身），戰鬥力強，但不暴力；A同時也代表她最愛的歌曲《Archangel》。

粉絲不只對名字的由來感到好奇，也想知道如何發音，格萊姆斯回覆「Æ就是先唸A再唸I」。只不過馬斯克之前接受訪問時曾透露「Æ唸做Ash」，看來兩人對兒子的名字有不同的認知。

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