兒科醫師分享：DHA是基本　更要有RRR天然維生素E提升寶寶學習連結！

▲爸媽多提供孩子多元營養及豐富感官刺激，將有助於孩子聰明學習贏在起跑點。（示意圖／Pakutaso）

生活中心／綜合報導

多數家長都希望寶貝能夠聰明學習，贏在起跑點，因此標榜DHA營養成分的奶粉往往受到新手爸媽的關注。本身就是媽媽的兒科醫師林佩儀指出，選擇符合寶寶生長需求的營養素，才是銜接母乳的最佳選擇。在寶寶腦部發育的過程中，DHA一直扮演著影響未來學習力的關鍵角色，若想DHA發揮關鍵功效，還需要與能夠抗氧化的成分協同作用，而RRR天然維生素E能有效抗氧化、保護DHA，將大幅提升寶寶學習力，盡情探索世界的美好。

▲小兒科醫師邱彙雅推薦關鍵營養成分RRR有助DHA抗氧化。

寶寶需要的多種營養成分 功能任務大解析！



專家發現有很多種可以支持寶寶大腦發育的營養物質會一步步陪伴寶貝茁壯成長，像是DHA、RRR天然維生素E與葉黃素等。其中DHA與葉黃素是建構腦部和眼睛發育的重要營養物質，而RRR天然維生素E則是能有效保護DHA不被氧化，有助啟動寶寶認知學習力。

▲研究發現RRR天然維生素E能保護DHA，提升孩子學習連結力。



小兒科醫師邱彙雅指出，DHA是一種可支持寶寶腦部神經連結發育的多元不飽和脂肪酸，被認為可強化大腦學習網絡，然而DHA非常容易氧化，所以需要抗氧化營養素RRR天然維生素E的協助，有效保護DHA減少氧化並留住DHA營養，幫助寶寶大腦發育，但人體無法自行合成維生素E，需要靠後天補充。根據醫學實證，母乳中高達70%維生素E是以RRR形態存在，RRR也是唯一能直接進入寶寶大腦保護DHA的維生素E形式。媽媽在母乳哺育期間可以提供RRR維生素E滋養寶寶，當選擇銜接母乳、混哺的配方奶時，也建議考量能延續RRR維生素E保護的配方奶粉。

邱彙雅醫師也補充說明，廣為熟悉的葉黃素不僅可幫助增加寶寶視覺處理速度，同樣也有助DHA抗氧化，對嬰幼兒腦部發展是重要角色，已有研究指出DHA、葉黃素、天然維生素E等三大母乳關鍵營養，偕同作用能提升寶寶學習連結81%。

▲均衡營養+補充腦部發育關鍵營養素+父母的互動陪伴，有助孩子潛力發展與成長。

寶貝健康聰明致勝方程式：營養均衡配方+補充支持腦部發育關鍵營養素++爸媽用心陪伴

孩子的成長需要爸媽平時多用點心，提升孩子的學習發展力，像是大膽放手讓寶寶自己多嘗試、不怕犯錯，一步步帶領寶寶增加生活經驗，另外也可多帶孩子出外散散步、多看不同顏色的物體累積感官刺激，更少不了一起讀繪本、玩遊戲的甜蜜互動時光，共同探索世界與成長。

當然，希望寶貝健康聰明，不只需要親子陪伴與探索支持，由內而外的完整營養更是關鍵，本身也是爸爸的小兒科醫師黃聖文也分享自己經驗，除了選擇天然維生素E與葉黃素滿足寶寶學習成長需求，口感能讓寶寶適應也一樣重要，建議爸媽盡量選擇具有科學研究支持的配方，來確保配方奶不只含有均衡營養，更有能支持寶寶發展學習潛力的關鍵營養素，如：補充優質DHA可以促進寶寶大腦神經連結發展，幫助學習力提升，葉黃素不但可以幫助寶寶大腦與視覺發育，與DHA協同作用還能提升+81%大腦神經連結發展，而核苷酸可以幫助寶寶維持好的免疫力，面對外在多變環境更能自在探索。而近來，兒科醫師也開始重視「RRR」天然維生素E，確保DHA營養價值能被完整吸收，讓寶寶感官學習與理解力自然獲得提升。