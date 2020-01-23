2個月大女嬰「喝下50多度白酒」！　家長：誤當成涼開水沖泡奶粉

▲2個月女嬰不小心喝下50多度的白酒。（圖／翻攝自都市快報）

記者康心禹／綜合報導

浙江省嵊州市一名家長在給2個月大的嬰兒沖泡奶粉時，誤把高濃度的白酒當作涼開水，待發現時寶寶已經喝了10毫升左右，隨後緊急將孩子送醫。醫生透過洗胃、開通靜脈通道等方法及時處理，雖然對嬰兒的救治很成功，但還需關注後遺症的可能性。

據《都市快報》報導，嵊州市人民醫院兒科醫生錢小霞正在門診室裡忙得不可開交，突然接到一通緊急電話，說一名2個月大的嬰兒約半小時前喝下了50多度的白酒，需要立即搶救，她立馬抓起聽診器衝出診間，往急診室跑去。

錢小霞見嬰兒臉色通紅，不哭不鬧地睡著了，立即下達一系列搶救措施，因為孩子實在太小，無法進行催吐，只能洗胃。醫護人員將新生兒胃管插進嬰兒的胃裡，待胃管到位後，用針筒把摻入溫開水的生理食鹽水慢慢注進去，流到胃裡進行清洗，然後​​再抽出來，就這樣不斷反覆地操作著。

錢小霞說，第一筒胃內容物抽出時，能聞到濃濃的酒精氣味，之後酒精味一筒比一筒淡，一直抽了七八筒，當最後一筒抽出時，大家輪流聞著胃內容物，生怕還有未洗淨的酒精殘留物，20分鐘後搶救工作順利完成，大家才終於鬆了一口氣。

錢小霞還說，雖然寶寶喝進去的白酒不多，搶救也很及時，但仍然不能排除後遺症的可能，潛在受到傷害的包括胃腸道、肝臟和神經系統。她也提醒民眾，千萬不能讓小孩子特別是嬰幼兒喝酒，因為他們的消化系統功能未發育完善，無法及時分解代謝酒精，酒精會損傷兒童身體各個系統，尤其是神經系統，損害大腦細胞，影響大腦發育。

家長表示，當時寶寶餓了哭著要喝奶，家人心疼著急之下，誤將酒宴用剩後，裝在礦泉水瓶裡的50多度白酒當成了涼開水，衝泡奶粉後餵給了寶寶。

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