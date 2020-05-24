疫情後國家音樂廳開門了！藝人商演何時解封？　陳時中解答了

▲社交距離以來，首次國家級表演場館有超過百人室內演出。（圖／國家音樂廳，記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前同意文化部提出「文化場館藝文活動開放辦理原則」，5月24日也由NSO國家交響樂團於國家音樂廳舉行首場音樂會。對於下一步藝人商演、廟會等活動何時解封？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來相關活動若有適當隔離也不反對，一開始可以來商量一下怎麼做最安全。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會移師墾丁，指揮官陳時中主持記者會。（圖／記者林敬旻攝）

國家音樂廳於今日舉辦音樂會，作為藝文活動振興的第一響。針對下一步相關商演活動何時能解封？陳時中表示，現在希望能夠有一些相關表演活動開始，文化部在NSO跟市立交響樂團已經都有開始，只是現在要求第一階段還是要把空位留下來約1/2，將來戶外可能有適當隔離情況下，也不會反對，但一開始希望大家可以來商量一下怎麼做最安全。

▲國家音樂廳將於5月24日舉辦音樂會，作為藝文活動振興的第一響。（圖／記者呂佳賢攝）

文化部開啟藝文活動振興第一響，依據「事前準備、現場管理、開放人數」等面向，規劃「分階段實施」方案。在事前準備方面，主辦單位仍須在規劃階段即依公眾集會指引進行風險評估並訂定防疫應變計畫、妥善規劃動線及演出、服務、工作人員健康管理；現場管理部分，採實名制、佩戴口罩、量體溫、間隔座位及維持社交距離等安排；至於開放人數部分，只要在遵守相關原則之下，可不受室內100人、室外500人之限制。

5月24日晚上7點30分，NSO國家交響樂團將在國家音樂廳辦理「公視+一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」，由NSO與國家兩廳院、公共電視台三方聯手，音樂總監呂紹嘉領軍指揮，音樂會現場將有4、500名觀眾採實名制入場，「公視+」也將進行線上直播，文化部長李永得更將親臨現場。

國家兩廳院表示，此場演出採試辦性質，預計邀請會員約400到500人參與，以做為未來演出更進一步開放的試金石。票券於5月23日上午10:00於兩廳院售票系統開放兩廳院會員索取電子票券，數量有限，索完為止。同時，NSO、兩廳院與公共電視台三方聯手，共同製播4K超高畫質音樂會全球直播，與台灣及全球樂迷分享。

▲文化部強調，方案實施在兼顧防疫與維護民眾健康安全前提下，可提供更多人入場享受展覽或表演。（圖／記者呂佳賢攝）

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