稱港版國安法為中國「核選項」　華郵籲美方強力回應

▲中國五星旗。（圖／路透）

中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

中國全國人大將審議「港版國安法」授權案，引發爭議。華盛頓郵報社評指出，北京過去用催淚瓦斯、拘捕及起訴方式壓制香港抗爭無效，因而選擇祭出「核選項」，美方應拿出強力但經謹慎評估的回應。

中國全國人民代表大會28日將表決「港版國安法」授權案，通過之後，全國人大常委會最快6月底著手立法。授權草案提及須制定法律懲治分裂國家、顛覆國家政權、外國勢力干預香港等行動，並授權中國國安機關在港設機構。

華盛頓郵報（The Washington Post）22日刊登社評指出，中國過去試圖用催淚瓦斯、拘捕及起訴反對派領袖等方式壓制香港抗爭行動，但都未果，因此上週祭出「核選項」（nuclear option），企圖透過法律讓中國國安機構得以在香港行動，執行禁止分裂國家、顛覆國家政權活動等禁令。

華郵社評表示，如同香港反對派領袖所指，中國此舉將毀壞「一國兩制」原則。待「港版國安法」今年夏天完成立法，可以預期北京「爪牙」將會把在中國內部運作模式，整個搬到香港來實施，例如讓批評當局人士被消失、對他們施以虐待或處以重刑等。

華郵社評擔憂指出，曾造訪華府或其他西方國家首都，遊說當地政府施壓北京履行對港承諾的香港反對派領袖，像是目前皆面臨起訴的民主黨創黨主席李柱銘、 香港眾志祕書長黃之鋒，恐會是中國首波瞄準對象。

▲2020大陸全國兩會。（圖／翻攝自CCTV）

華郵社評分析，「港版國安法」可能使美中關係危機加劇，讓美方面臨艱難選擇。美國總統川普及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近期為轉移政府疫情處理不當 ，轉而大力批評中國，而美方對北京敵意的升高，可能 就是導致中國國家主席習近平認為壓制香港也沒有什麼損失的主因。

華郵社評表示，中國對香港展開新一波攻擊，美方須拿出強力回應，但這回應必須經過審慎評估，也不該是以美國年底大選為出發點。 社評指出，蓬佩奧22日發聲明譴責北京計畫推動「 港版國安法」，警告此舉將為香港高度自治敲響喪鐘， 也會影響美國對「一國兩制」及香港地位的評估。

蓬佩奧顯然是指美國法律自1992年來，賦予香港的特殊貿易待遇。 為了避免中國在人大會議期間採取損害香港自治的 作為，美國國務院近期決定延遲遞交香港年度評估報告給國會。

去年11月上路的「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）要求國務卿 ，每年提出報告檢視香港自治及自由情況，並判斷香港是否仍該享有美國法律下規定的特殊待遇。





▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

華郵社評警告，若國務院提交負面評估報告，因而 導致香港特殊待遇被廢除，這將嚴重打擊香港經濟，並危及美港兩地380億美元（約新台幣1兆1485萬元）的年貿易總額，以及在香港設有區域總部的290間左右美國企業。

不只如此，社評指出，廢除香港特殊待遇，也恐加快香港從中國最自由城市，淪為另一個中國省內城市的 速度，這對美國、香港都不利。

華郵社評認為，較有效的回應方式，應該會類似共和黨參議員杜美（Pat Toomey）和民主黨參議員范霍倫 （Chris Van Hollen）近期提出的法案。2位議員21日 聯合提出法案，要對違背中國在「中英聯合聲明」及「 基本法」中對香港義務的實體，及與其有業務往來的銀 行，實施制裁措施。（編輯：劉學源）