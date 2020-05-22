高含水量又Q軟！全聯「日本生吐司」免烤直接吃…她驚呼：連邊邊都好吃

▲網友全歪樓花生醬。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



記者黃可昀／綜合報導

全聯今（22日）開始販售一款全新「日本生吐司」，主打口感柔軟富含水分，不必經過烘烤單吃原味就很讚。某些地區的分店昨晚就悄悄上市，幸運網友搶先一步買來試吃，據說「連吐司邊也好好吃！」

一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，這款生吐司鬆軟細緻，吃起來比一般吐司還Q軟，而且一點都不乾，「它標榜不用烤過，直接吃最好吃」，即使吃了爆醣也甘願，抹上厚厚花生醬更是一絕。由於一包只有4片，原PO吃不過癮決定今天要再去買第二包，口感實在很驚豔。

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▲其他人也分享了稍微烤過再加奶油的吃法。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



照片曝光不到一天已超過7千人朝聖按讚，評價相當兩極，部分網友指出，「真的很好吃，外表跟一般厚片差不多，一吃驚為天人」、「今天剛好看到上架也買了！單吃就很好吃，Q又鬆軟不乾。」另一派網友則表示，「今天也在偏鄉買了～晚上立馬吃了一片～我覺得太軟了～不是我喜歡的那種口感」、「只有我看到成份表很多有的沒的嗎？」

雖然這篇文章討論的是生吐司，但更多人反而被上面的油亮花生醬吸引，「這圖好看在花生醬...看不到土司了」、「以圖來看....覺得花生醬會賣的比土司好！」原PO也透露，是使用有名的新竹福源花生醬，搭配任何吐司味道都更升級。

價錢部分也引發不少討論，有網友認為4片要價69元有點貴，媽媽們不忍心入手，「今天有看到，摸起來感覺很鬆軟，本來想買，可是看到價錢手又縮回來」、「一片$17…貴啊！」