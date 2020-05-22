內閣「性別比」失衡！政院性平委員集體請辭　蘇貞昌下周溝通





▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院近日公布最新內閣名單，42為行政首長中僅有4名女性，引發「性別比」失衡爭議。據了解，政院性平委員會因此要集體請辭，而行政院長蘇貞昌則預計在下周以茶敘方式與委員們溝通。行政院發言人丁怡銘22日回應，尊重性平委員想法作安排，時間仍在規劃。

這次新內閣成員中，只有勞動部長許銘春一位部會首長為女性。前總統李登輝女兒、行政院性平會委員李安妮日前質疑，行政院這次內閣改組，性別比例倒退到比蔣經國時代還不如。

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據了解，政院性平委員為表達性別不平等，擬串聯集體請辭。據指出，蘇貞昌得知此事後，透過兼任性平會執行秘書長的政委羅秉成邀請性平委員們到政院來溝通。政院發言人丁怡銘表示，相關案件蘇院長委由羅秉成進行協調，茶敘時間還在規劃，尊重性平委員的想法來做安排。

行政院秘書長李孟諺日前指出，這次其實有4位一級閣員是女性，蘇貞昌對兩性平權非常重視，從去年748號法案能順利通過，行政團隊對兩性平權的努力跟投入，未來也會秉持這樣的精神，當然也希望有更適合的人才繼續為國服務。他說明，包括許銘春、促轉會主委楊翠，公評會主委黃美瑛，以及台美事務委員會主委由現任駐世界貿易組織（WTO）副代表楊珍妮擔任，總共有4位都是女性閣員。

李孟諺強調，行政院對女性同胞、兩性平權的重視，不只是在女性閣員方面來呈現，最重要是對法案的推動，像行政院的政委羅秉成就在推動兩性平權上有非常大的著墨跟努力。