台灣基進公布民調：罷韓鐵票目前僅53萬　「北漂游子」站出來

▲台灣基進22日公布最新罷韓民調。（（圖／翻攝自Facebook／台灣基進，下同）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日登場，台灣基進22日上午公布他們委託民調公司進行的罷韓民調，其結果除顯示有54.4％的民眾同意罷韓、34.5％的人一定會去投票外，「一定會投同意」更高達92.6％。

不過對此，台灣基進卻表示，儘管結果透露罷韓支持度始終呈現超穩定結構，但經過計算後約莫僅53萬鐵票同意當天出門投下罷韓，因此他們呼籲還在猶豫不投票的高雄人、北漂游子「站出來」。

根據台灣基進臉書公布的民調結果指出，54.4％同意罷免、26.5％表示不同意、19.0％無明確意見；在「投票意願」上，有34.5％一定會投票、21.1％可能會投票、33.8％不會投票％、10.6％無法作答；「一定會投票者的投票傾向」方面，有92.6％一定會投同意、3.0％一定會投不同意、4.4％無明確意見。此外，有58.4％的人認為罷韓會通過、認為不會通過的人有17.6％，不知道的人則占24.1％。

台灣基進表示，從民調可以看出罷韓支持度始終呈現超穩定結構，「同意罷免者54.4%穩定過半」，不過若對比《蘋果日報》5月6日至5月8日的民調結果，會發現民眾一定會投票的意願下降，不去投票的意願則上升，證明韓國瑜的呼籲發酵，韓粉不出門投票。

台灣基進指出，在同樣的民調結果對比中，可能會投票的人也從14.2％上升到21.1％，「韓國瑜與民政局長、國民黨立委陳玉珍等人」，號召韓粉到投票所「監人」的恐嚇牌，也起了效果，讓部分選民的投票意志動搖。

台灣基進說，「高市投票權人口230萬人 × 2015年高雄市「籍在人在」比例72.6％ × 一定會投票34.5％ × 一定會投同意票92.6％」，結果約莫等於53萬人，「光是鐵票可能還不足以單獨過關，這也是韓國瑜不斷想要降低投票率的原因」。

台灣基進認為，韓國瑜的恐嚇牌對支持罷韓的民眾雖有影響，但影響並不大，而從民調結果也可觀察到，難怪韓陣營連日動作頻頻，要基層動起來，用溫情喊話、用人情壓力，就是為了盡可能地壓低「可能投票的人」的投票率。

台灣基進強調，只要還在猶豫的人不出來投票，北漂游子也沒回來，鐵票無法單獨過關，韓國瑜就可以「繼續在高雄作威作福二年半」，呼籲「站出來，高雄人」。

台灣基進表示，該民調委託山水民意研究股份有限公司於5月18日至5月19日，以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構、以隨機方式抽出電話號碼的方式，調查設籍高雄市的20歲以上成年人，其訪問地區含蓋高雄市全市，最終得到的有效樣本共1074人，此次民調抽樣誤差在95％的信心水準下，約 ± 2.99個百分點，而加權方式是依內政部人口資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。