「港版國安法」半年內立法　學者曝最關鍵衝擊

▲香港去年6月爆發反對修例的社會運動。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

「港版國安法」22日在大陸第十三屆全國人大三次會議上審議。對此。南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵指出，審議通過後即是最高權力機關通過的具有法律效力的文件，立法程序最快可能在半年內完成。

據《環球時報》報導，李曉兵指出，「港版國安法」在今日的全國人大審議通過後，接下來可以由全國人大常委會開展具體的立法工作。《立法法》規定列入全國人大常委會會議議程的法律案，一般應當經3次常務委員會會議審議後再交付表決，而全國人大常委會會議一般每2個月舉行1次，通常都在雙月的下旬，會期大致1周左右。

他接著稱，如果有特殊的需要，經委員長會議決定可以臨時召集常委會會議，這意味著「港版國安法」的立法程序最快可能在半年內完成。

▲第十三屆全國人大三次會議討論授權人大常委會制訂「港版國安法」。（圖／翻攝自CCTV）

在執行層面，李曉兵表示，由於「港版國安法」是一部全國性法律，其中可以寫入建立中央層級的維護國家安全機制的規定；未來如香港特區根據基本法第23條的規定履行憲制責任完成維護國家安全立法工作，並建立相應的執行機制，這將有望在香港形成維護國家安全新的實踐模式，即國家和香港特區，共同就維護國家安全問題制定法律，並在香港確立國家安全立法的「雙層執行機制」。

香港立法會議員何君堯則認為，中央依據《基本法》第18條的有關規定處理針對香港的國家安全事務，在合法性上完全沒有問題，且如果由國家來立法的話，立法的節奏更容易把握，時間也相對比較充裕。

此次「港版國安法」的推出備受國際關注，美國國務院21日發聲明，敦促北京對香港自治及自由作出承諾，警告切勿在港實施《國安法》。美國總統川普同日表示，中方一旦在港實施《國安法》，美國會作出強烈反應，但他未有加以說明。