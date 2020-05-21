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甩開宮鬥傳聞　蔡英文首PO同框照合體賴清德、蘇嘉全

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▲▼總統蔡英文PO出跟賴清德、蘇嘉全的同框照。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文PO出跟賴清德、蘇嘉全的同框照。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

在520前夕，總統府遭駭客攻擊，流出所謂變造的「蔡賴宮鬥劇本」，企圖挑撥蔡賴的關係。對此，總統蔡英文21日在臉書PO出一張照片，是她跟新同事、副總統賴清德、府秘書長蘇嘉全的合照，強調第二任期已經啟動，不必暖機，直接上線。

有報導指出，總統府被駭客盜取的文件，內容揭總統蔡英文、副總統賴清德的宮鬥劇本，有找來林飛帆、范雲分進合擊。對此，總統府表示，從報導內容中，無法得知該不明文件來源為何，而訊息的樣態也與警方偵查中的不法變偽造文件散播案近似。

對此，蔡英文早上在忠烈祠行程後的空檔，前往賴清德的辦公室和蘇嘉全的辦公室走走，向他們及工作同仁表達歡迎，並關心他們的工作環境。

隨後，蔡英文也在臉書分享一張三人同框照，並表示，「歡迎，兩位民主路上的老戰友、總統府裡的新同學！」她說，早上跑完行程，就去看看兩位新的辦公環境，是否已經安頓妥當。

蔡英文說，他們都告訴她：一切就緒，已經開始全力衝刺眼前的工作，而賴清德也正準備前往中央流行疫情指揮中心，去慰勉辛苦的防疫前線同仁，期待他為同仁們帶來滿滿的元氣，「第二個任期已經全面啟動，我們的團隊，拚施政，不必暖機，直接上線。」

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