確診案例數太表面⋯陳時中：商務客「鬆綁標準」難定

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日表示，隨著疫情趨緩，將針對商務人士來台規定鬆綁，指揮官陳時中今日表示，由於各國疫情不一，很難以通用方式規定，以紐西蘭為例，雖然整體狀況尚可，但前14天仍有15案例，指揮中心認為還是偏多，因此將持保留態度，以個案處理相關案例。

陳時中表示，要制定通用的鬆綁辦法有困難，由於各國家、地區的疫情不一，指揮中心會檢視前7到14天的案例數，以防疫狀況尚可的紐西蘭為例，雖然整體病例偏少，但前14天仍有15案例、前7天有6案例；越南也是防疫狀況還可，但前14天有53案、前7天有36案，確診病例數仍偏多。

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陳時中表示，紐西蘭、越南等國的國民配合度與封鎖強度都足夠，算是防疫標的國，不過考慮到確診數量仍偏多，無法達到開放要求，因此指揮中心抱持保留態度。另外將視各國社區感染情況，決定是否開放，等疫情更趨緩後，就會逐步公告開放標準。

陳時中表示，指揮中心會看這些國家的案例是境外移入、社區群聚、醫院群聚等，但從表面數據很難直接判定相對安全，因此必須進一步了解相關數據，所以必須得以個案了解。目前跟台灣差不多疫情狀況的國家很少，且部分國家的疫情資訊不透明，綜合前後來看，直接以數字判定有困難，以個案直接瞭解會更放心。

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