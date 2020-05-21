快訊／新增1例境外移入！「30歲男赴墨西哥工作染疫」連續+0被終止

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

連續13天零確診被中斷。中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增1例新冠肺炎確定病例，個案為30多歲男性，今(2020)年1月下旬赴墨西哥工作，昨(20)日返國。

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指揮中心表示，個案在墨西哥期間，曾於4月30日至5月1日間出現發燒症狀，5月5日起出現輕微咳嗽，症狀持續至今，5月11日至13日有腹瀉情形，5月20日返國入境時主動告知有症狀，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心進一步指出，個案搭機返國時全程佩戴口罩並有適當防護，且入境後即送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，因此暫無匡列接觸者。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門應與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，或是戴上口罩，同時避免前往人潮密集處；如搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

▲0521新增1例境外移入確診。（圖／曾梓倩製）

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