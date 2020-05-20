嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

▲縣長翁章梁出席社區舞健康種子教師授證暨成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為配合嘉義縣「村里升級」縣政策略，落實「不老社區」的願景目標，嘉義縣政府委託社團法人嘉義縣志願服務協會，在嘉義縣社會教育暨樂齡學習推廣園區舉辦「社區舞健康」志工師資訓練、認證，培育社區舞蹈種子教師。5月16日舉行社區舞健康種子教師授證暨成果發表會，結訓合格學員一共78位。縣長翁章梁出席授證並與學員一同合跳「甲意嘉義我愛你」。

▲2020年度社區舞健康種子教師授證共78位。（圖／記者翁伊森翻攝）

訓練曲目包括嘉義縣不老活力健康操1首、社區廣場舞3首、社區土風舞3首、流行舞蹈3首，共計10首。經學習期程結訓後辦理認證，參與學員須至少能獨立帶領教學嘉義縣不老活力健康操1首、社區廣場舞2首、社區土風舞1首、流行舞蹈1首以上始可通過認證。

▲社區舞健康種子教師須能歌能舞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，種子教師培訓三個月後，分別進到社區以及據點進行服務，帶動地方活力。未來縣府會再強化此方案。

社會局長蕭英成說明，此次有78名學員通過認證，結訓後將由社會局提供服務地點名冊，學員自行接洽各社區照顧據點、長青活力站、長照C據點、老人食堂等單位服務至少3次。

▲嘉義縣社區舞健康種子教師授證 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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