奉獻教育40載李國亮人生謝幕　學子憶師恩「感謝當年！屁股被打得不要不要」

▲李國亮校長偕妻子出席大園國中第4屆3年7班同學會。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

「老師對學生的影響，遠超過課堂的傳道授業，甚至可以改變學生的一生。」桃園市大溪國中前校長李國亮、日前在睡夢中安祥辭世，享年77歲，各界聞悉萬般不捨！李國亮校長奉獻教育40載，桃李無數，昔日學子們淚憶師恩，感念他在孩子們最需要榜樣的懵懂年紀，成為孩子的太陽，無盡地看照著他們。

▲李國亮校長出席竹圍國中50週年校慶，孩子們「感謝當年屁股被打得不要不要」。（圖／陳柏霖提供）

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「校長，當年我們屁股都被你打得不要不要的啦，但因為有你的教導，所以才有今日的我們」。竹圍國中畢業校友陳柏霖於臉書Po出2018年竹中50年校慶時，昔日學子和李校長的上述對話，並表示永遠記得，國中3年，李校長無論晴雨天，每天7點即站在校門口親切迎接學子到校；由於李校長認真辦學，締造學校許多榮耀紀錄。

▲李國亮校長偕妻子出席大園國中第4屆3年7班同學會。（圖／記者楊淑媛攝）

大園國中第一屆畢業班3年8班同學、追憶李國亮校長時道，在當年高壓的升學制度下，李國亮老師教導我們讀書但卻不苦悶；教導我們為人處世但卻不流於說教，引導我們成為更好的自己。直到現在，都已年過花甲，但依然感念他在我們最需要榜樣的懵懂年紀，成為我們的太陽，無盡地看照著我們。

▲李國亮校長伉儷情深。（圖／翻攝自臉書）

大園國中第4屆3年7班同學，深刻記得5年前召開同學會，雖然當時李校長因動膝關節手術，行動不便，但仍把握難得機會出席，期勉同學們「記得夕陽無限好，只是近黃昏，要好好把握那黃昏景緻的時光」，有機會記得對週邊摯愛的人，多道謝、多道恩、多道愛，如果曾有過的不愉快，也要記得即時向對方道歉。

▲李國亮校長自勉：在太陽下山之前，仍需趕許多哩路，勇敢的讀書、寫字。（圖／記者楊淑媛翻攝）

李國亮校長是桃園大園區人士，畢業後回到故鄉先後任教大園國中、武陵高中，1982年榮獲台灣省第一屆師鐸獎，獲派屏東縣立坊寮鄉正成國中校長，1988年回到桃園後，陸續出任竹圍、大成國中校長，並投入永豐高中籌備工作，2005年在大溪國中退休後，擔任聘任督學5年，服務教育界達40年之久；前立委陳根德、桃園市政府農業局長郭承泉、文化局長莊秀美等地方傑出人士皆是其學生。

據了解，李國亮校長退休後，飽受帕金森氏症困擾長達15年，除了接受治療，並以堅強意志力和該病症共處，亦不時自勉：在太陽下山之前，仍需趕許多哩路，勇敢的讀書、寫字；李國亮校長告別式於5月21日上午10點於桃園市立殯儀館景德廳舉行。

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