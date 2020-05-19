　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

奉獻教育40載李國亮人生謝幕　學子憶師恩「感謝當年！屁股被打得不要不要」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲李國亮人生謝幕，學子感謝當年教誨

▲李國亮校長偕妻子出席大園國中第4屆3年7班同學會。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「老師對學生的影響，遠超過課堂的傳道授業，甚至可以改變學生的一生。」桃園市大溪國中前校長李國亮、日前在睡夢中安祥辭世，享年77歲，各界聞悉萬般不捨！李國亮校長奉獻教育40載，桃李無數，昔日學子們淚憶師恩，感念他在孩子們最需要榜樣的懵懂年紀，成為孩子的太陽，無盡地看照著他們。▲李國亮人生謝幕，學子感謝當年教誨

▲李國亮校長出席竹圍國中50週年校慶，孩子們「感謝當年屁股被打得不要不要」。（圖／陳柏霖提供）

請繼續往下閱讀...

「校長，當年我們屁股都被你打得不要不要的啦，但因為有你的教導，所以才有今日的我們」。竹圍國中畢業校友陳柏霖於臉書Po出2018年竹中50年校慶時，昔日學子和李校長的上述對話，並表示永遠記得，國中3年，李校長無論晴雨天，每天7點即站在校門口親切迎接學子到校；由於李校長認真辦學，締造學校許多榮耀紀錄。▲李國亮人生謝幕，學子感謝當年教誨

▲李國亮校長偕妻子出席大園國中第4屆3年7班同學會。（圖／記者楊淑媛攝）

大園國中第一屆畢業班3年8班同學、追憶李國亮校長時道，在當年高壓的升學制度下，李國亮老師教導我們讀書但卻不苦悶；教導我們為人處世但卻不流於說教，引導我們成為更好的自己。直到現在，都已年過花甲，但依然感念他在我們最需要榜樣的懵懂年紀，成為我們的太陽，無盡地看照著我們。▲李國亮人生謝幕，學子感謝當年教誨

▲李國亮校長伉儷情深。（圖／翻攝自臉書）

大園國中第4屆3年7班同學，深刻記得5年前召開同學會，雖然當時李校長因動膝關節手術，行動不便，但仍把握難得機會出席，期勉同學們「記得夕陽無限好，只是近黃昏，要好好把握那黃昏景緻的時光」，有機會記得對週邊摯愛的人，多道謝、多道恩、多道愛，如果曾有過的不愉快，也要記得即時向對方道歉。▲李國亮人生謝幕，學子感謝當年教誨

▲李國亮校長自勉：在太陽下山之前，仍需趕許多哩路，勇敢的讀書、寫字。（圖／記者楊淑媛翻攝）

李國亮校長是桃園大園區人士，畢業後回到故鄉先後任教大園國中、武陵高中，1982年榮獲台灣省第一屆師鐸獎，獲派屏東縣立坊寮鄉正成國中校長，1988年回到桃園後，陸續出任竹圍、大成國中校長，並投入永豐高中籌備工作，2005年在大溪國中退休後，擔任聘任督學5年，服務教育界達40年之久；前立委陳根德、桃園市政府農業局長郭承泉、文化局長莊秀美等地方傑出人士皆是其學生。

據了解，李國亮校長退休後，飽受帕金森氏症困擾長達15年，除了接受治療，並以堅強意志力和該病症共處，亦不時自勉：在太陽下山之前，仍需趕許多哩路，勇敢的讀書、寫字；李國亮校長告別式於5月21日上午10點於桃園市立殯儀館景德廳舉行。

・不只划算，是超級划算

ET快訊
信義區牽車！妹子狂找1小時氣炸　內行一看「經典神車」歪樓了
飆車男闖紅燈撞死女騎士！法院裁定羈押
3秒爆頭恐怖畫面曝！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長說話了
豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏16次　正宮崩潰：全市場都知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／再也不給坐？他說北車大廳是「美好回憶的地點」　淚嘆：著實希望別消失

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮塑膠椅打瞌睡…網一看超心疼

一周降雨預報出爐「北→南豪雨轟炸」全台濕透！　氣象局示警3天防雨彈

美國強勢力挺！我方未獲邀WHA　美台提「同步聲明」表達遺憾

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」...校方每年短收1億在所不惜

汽車電影院在疫情中興起：歐美與澳洲影業的一線生機

週末帶隊逛夜市！陳時中示範防疫新生活　攤商嗨翻盼一掃墾丁陰霾

新北29區「撩妹語錄」翻轉刻板印象！閱讀節特展開跑

標價24塊...外送平台擅自降8塊！老闆狂訂自家披薩大量獲利

華梵大學9月起免學費！　「羊毛出在羊身上」教團憂：恐劣化教育品質

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

影／再也不給坐？他說北車大廳是「美好回憶的地點」　淚嘆：著實希望別消失

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮塑膠椅打瞌睡…網一看超心疼

一周降雨預報出爐「北→南豪雨轟炸」全台濕透！　氣象局示警3天防雨彈

美國強勢力挺！我方未獲邀WHA　美台提「同步聲明」表達遺憾

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」...校方每年短收1億在所不惜

汽車電影院在疫情中興起：歐美與澳洲影業的一線生機

週末帶隊逛夜市！陳時中示範防疫新生活　攤商嗨翻盼一掃墾丁陰霾

新北29區「撩妹語錄」翻轉刻板印象！閱讀節特展開跑

標價24塊...外送平台擅自降8塊！老闆狂訂自家披薩大量獲利

華梵大學9月起免學費！　「羊毛出在羊身上」教團憂：恐劣化教育品質

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

「台灣出現他扭轉過去！」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆：十分高的境界

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

生活熱門新聞

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

逛全聯「商品Logo全朝內」內行解答

牽車找1小時結局氣炸！網一看經典神車歪樓

好市多消暑夯品！阿嬤隨手一炒神了

FoodPanda狂被投訴564件

叫Uber搭上賓士車　背影太可以了

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮打瞌睡

違反居家檢疫拒繳罰款　 房屋遭查封險拍賣

台鐵封大廳　網號召週末坐爆北車

雨一天比一天大！2地區警戒致災性強降雨

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」

更多熱門

相關新聞

各隊走專業分工　專設守門教練

各隊走專業分工　專設守門教練

YAMAHA CUP已經進入到第10屆，孕育出許多俱樂部以及學校足球的成長，而各個球隊為了更讓球隊成長，有部分球隊開始走向專業分工，除了門將教練外，還有包括體能訓練師。

淡水力圖打造足球三級銜接

淡水力圖打造足球三級銜接

李敖1年前告別世界　親筆信曝光

李敖1年前告別世界　親筆信曝光

歐德集團贈桃市兩所國中圖書館

歐德集團贈桃市兩所國中圖書館

關鍵字：

奉獻教育李國亮校長人生謝幕憶師恩 大園國竹圍國中

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面