TVBS民調／蔡英文滿意度61%　政府紓困表現48%不滿意

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文第1任任期屆滿4年，即將在520連任就職，而行政院長蘇貞昌也續任。根據最新民調，對於蔡英文上任4年來的表現，有61%民眾表示滿意；此外，有48%民眾對政府紓困表現不滿意。

根據《TVBS》18日公布的最新民調，對於蔡英文上任4年來的表現，有61%民眾表示滿意，25%不滿意，14%無意見，其滿意度較3月25日民調微幅上升1個百分點，不滿意度略增3個百分點，民調變化不大；但相較於就職3年時的36%大幅增加兩成五。

蘇貞昌回鍋接任行政院長至今1年多，有55%民眾表示滿意，較3月25日時調查微幅上升2個百分點，不滿意度則增加6個百分點至30%，另有14%沒表示意見。

另外，高達91%民眾滿意政府處理疫情表現，僅6%表示不滿意，3%沒意見。紓困方面，有48%民眾不滿意，比例高於表示滿意的44%，另有8%未表示意見。

此是調查由《TVBS》民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於109年5月13日至15日晚間6時30分至晚間10時00分，共接觸1,169位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為250位，拒訪率為21.4%，最後成功訪問有效樣本919位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。