亞丁灣第9次衝突！英化學品油輪遭海盜襲擊...雙方激戰

▲ 英國油輪「Stolt Apal」 。（圖／翻攝自marine traffice官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

一艘負責運輸化學品的英國油輪「Stolt Apal」，17日中午在葉門沿岸附近的亞丁灣航行時，突然遭遇海盜襲擊。2艘海盜快艇高速逼近「Stolt Apal」，無視武裝警衛隊警告朝油輪開火，油輪當下立刻回擊，最終擊中其中一艘快艇，將海盜逼退。

根據路透社報導，負責管理Stolt Apal的Stolt Tankers公司發言人證實，掛著英國國旗的油輪當時在葉門以南約75海浬（約138公里）的亞丁灣遇上海盜襲擊，2艘載有6名武裝海盜的快艇高速逼近，儘管當下油輪警衛馬上對空鳴槍警告，但海盜仍朝油輪開火，因此武裝警衛隊只好開火還擊，最後擊中了其中一艘快艇，才結束了海盜的追擊。

▲ 英國油輪「Stolt Apal」17日在葉門沿岸附近的亞丁灣遭遇海盜襲擊。（圖／翻攝自GlobalDryad推特）



發言人提到，雖然油輪受到輕微損傷，所幸並無人員傷亡，船上化學品及其他貨物也沒有受損，目前仍然持續航行中，繼續原先的任務。他也補充，有一艘國際聯合的海軍軍艦已經對此事做出了回應。

雖然發言人並未透露這艘軍艦屬於哪個國際聯盟，但亞丁灣經常會有國際海軍進行巡邏。由於這一帶上是中東到歐洲相當重要的石油運輸路徑，時常會發生各種船隻襲擊事件，海上安全公司Dryad Global就指出，「Stolt Apal」油輪的遇襲事件，已經是今年在亞丁灣發生的第9起事件。