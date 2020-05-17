嘉市旅館防疫查察30家認證！　耐斯王子、桃城茶樣子等入列

▲嘉義市旅館業防疫檢核通過發放核可公告 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為加強旅客住房安心感，嘉義市政府觀光新聞處聯合衛生局自今年2月起，針對防疫開設講習課程，課程結束後，即開始檢核業者是否有落實消毒清潔的自主管理，主要檢核項目包含:環境消毒方式正確與否、加強宣導人員手部清潔與食品良好衛生規範管理等。截至2020年5月11日止計有63家餐廳及旅宿業者參加，共有30家旅宿業者，符合消毒防疫自主檢查管理規範，市府觀光新聞處更製發公告供業者張貼，讓旅客看到更安心。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，新冠肺炎疫情衝擊旅館觀光產業，透過防疫自主檢查管理機制，與衛生局聯手防疫，落實訪查飯店清潔消毒工作，就是要讓入住旅客加倍安心，來嘉義市旅遊更放心。另針對中央觀光紓困相關方案，除了與嘉義市旅宿業者溝通協調聽取意見外，也持續提供第一手資訊協助業者能儘快拿到補助。大家一起努力，爭取疫情趨緩之後的商機。

符合消毒防疫自主檢查管理的業者，包括耐斯王子大飯店、香緹時尚大飯店、皇爵大飯店、兆品酒店、國園大飯店、嘉義優遊商旅大飯店、麗景精品休閒旅館、優仕大飯店、嘉禾玉山國際大飯店、永悅商務大飯店、嘉義商旅、冠閣商務大飯店、香湖國際大飯店、高橋飯店、安蘭居國際青年館、嘉億時尚大飯店、承億文旅桃城茶樣子、阿里山之峰皇品酒店、尊皇大飯店、德爾芙快捷酒店、嘉義觀止飯店、蘭桂坊花園酒店、里亞行旅、南院旅墅、福泰桔子商旅-嘉義文化店、嘉楠風華酒店、嘉客亮點旅店、寬悅花園酒店、文化鹿行旅、嘉義智選假日酒店等。

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